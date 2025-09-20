Schimbări la autorizarea cabinetelor stomatologice și dotarea minimă a acestora. Colegiul Medicilor Stomatologi transmite clarificări

Schimbări la autorizarea cabinetelor stomatologice și dotarea minimă a acestora. Colegiul Medicilor Stomatologi transmite clarificări
În urma unor interpretări apărute recent în spațiul public cu privire la proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale și înscrierea acestora în Registrul unic al cabinetelor medicale, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a transmis mai multe clarificări.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România a transmis următoarele clarificări:

• Proiectul de Ordin a fost postat în transparență decizională în data de 19 iunie 2025.

• În contextul modificărilor aduse OG nr. 124/1998, republicată, prin OG nr. 9/2025 și, respectiv, OUG nr. 8/2025, modificarea Ordinului MSF nr. 153/2003 este strict necesară, în vederea alinierii cadrului legislativ aplicabil.

• Ministerul Sănătății a solicitat opinia organismelor profesionale – Colegiul Medicilor din România și Colegiul Medicilor Stomatologi din România asupra modificărilor care se impun a fi aduse actului normativ. În virtutea principiului transparenței decizionale, Biroul Executiv Național al CMSR a înaintat propunerile Ministerului Sănătății în teritoriu. În acest fel, pe baza observațiilor transmise de colegiile teritoriale, CMSR a formulat un punct de vedere oficial asupra proiectului de act normativ.

• Majoritatea propunerilor transmise de CMSR au fost deja agreate de reprezentanții MS și ele se găsesc ca atare în forma proiectului de ordin în discuție.

Deoarece proiectul publicat în transparență decizională nu conține o referire expresă asupra autorității care verifică dotarea minimă obligatorie a cabinetelor, CMSR a revenit către Ministerul Sănătății, alături de CMR, cu propunerea de menținere a prevederii din forma actuală a ordinului, conform căreia verificarea acestei dotări să fie realizată de către structurile teritoriale ale CMSR și CMR.

Totodată, având în vedere modificările votate de Consiliul Național al CMSR asupra conținutului trusei de urgență din cadrul cabinetului stomatologic, s-a formulat solicitarea de corelare a proiectului de ordin normativ cu modificările survenite.

În privința drepturilor medicilor stomatologi și a posibilității de autorizare a unui cabinet stomatologic, reiterăm următoarele:

• Cadrul legislativ european și național stipulează clar că medicul stomatolog dobândește drept de practică odată cu obținerea licenței, spre deosebire de medicii – absolvenți ai facultății de medicină, care obțin acest drept după finalizarea rezidențiatului.

• Din acest motiv, proiectul actului normativ face referire la „specialitate” și la alte calificări ale titularilor de cabinete medicale.

• Pentru medicii stomatologi cu drept de liberă practică, specialitatea în care își exercită profesia și pot solicita înființarea și autorizarea unui cabinet este, conform prevederilor în vigoare, stomatologia.

CMSR, ca reprezentant al întregii comunități, va continua să protejeze interesele profesionale ale medicilor stomatologi, în deplină concordanță cu legislația națională și europeană. Orice modificare legislativă va fi urmărită și analizată cu maximă atenție, în dialog permanent cu autoritățile competente.

