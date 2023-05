Primul străin condamnat în Rusia pentru "discreditarea” armatei Kremlinului. Columbianul ar fi avut legături cu Departamentul de Stat al SUA

Un tribunal din Moscova a condamnat un cetăţean columbian la cinci ani şi două luni de închisoare pentru "discreditarea forţelor armate ale Rusiei", relatează marţi agenţia DPA.

Bărbatul columbian va executa pedeapsa într-un penitenciar general în Rusia. De când Rusia a declanşat în februarie anul trecut războiul împotriva Ucrainei acesta este primul caz cunoscut în care un cetăţean străin este condamnat pentru discreditarea armatei ruse.

El a fost acuzat că anul trecut a ascuns într-un centru comercial telefoane mobile care au fost apoi folosite pentru răspândirea unor "relatări în masă false despre acţiunile forţelor armate ale Rusiei, inclusiv despre uciderea civililor".

Potrivit procurorilor ruşi, cetăţeanul columbian ar fi lucrat pentru o organizaţie străină legată de Departamentul de Stat al SUA şi ar fi fost de asemenea plătit de aceasta.

A Moscow court sentenced Colombian citizen Giraldo Sarai Alberto Henrique to 5 years and 2 months in prison for spreading "fakes" about the Russian army. pic.twitter.com/Yi4YuGDwjU