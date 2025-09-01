Dezvăluire în cazul nepalezului bătut și băgat în comă la Cluj. Avocata agresorului susține că sora lui minoră fusese acostată de muncitorul străin

Autor: Aniela Manolea
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 16:08
1052 citiri
Dezvăluire în cazul nepalezului bătut și băgat în comă la Cluj. Avocata agresorului susține că sora lui minoră fusese acostată de muncitorul străin
Dezvăluire în cazul nepalezului bătut și băgat în comă la Cluj / Unsplash.com

După ce un tânăr de 18 ani a fost arestat preventiv pentru că a bătut un muncitor nepalez, aflat în comă la spital, ies la iveală mai multe detalii legate de incidentul din Cluj-Napoca. Avocata agresorului susține că acesta a răspuns disproporționat la faptul că sora lui minoră fusese acostată pe stradă de cetățeanul străin.

Atacul asupra unui cetățean străin care a avut loc în aceeași zi în care un livrator din Bangladesh a fost agresat în București nu ar fi motivat de ură, susține avocata tânărului de 18 ani.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca nu a oferit detalii atunci când a anunțat că Samir Lakatos, tânărul acuzat că l-a bătut cu o bucată de lemn pe nepalezul Rai Pukar, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„În sarcina inculpatului s-a reținut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate, cetățean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui și al picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrijiri medicale”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, duminică, 31 august.

Avocata din oficiu a suspectului, Isabela Balogh, susține însă că totul a pornit de la o agresiune a doi cetățeni nepalezi împotriva a două minore, de 14 și 16 ani, una dintre ele sora tânărului.

Cele două fete au fost acostate de doi cetățeni nepalezi, care au fost atât de insistenți în avansuri încât au tras de hainele lor, susține avocata citată de clujust.ro.

Tânărul de origine romă a ajuns rapid la fața locului, alături de soțul celeilalte fete, care ar fi fost lovită de nepalez. În replică, Samir Lakatos a luat o bucată de lemn și l-a bătut pe străin până l-a lăsat inconștient. Acesta se află în comă la aproape o săptămână de la incident.

Un străin aflat la muncă în România a fost băgat în comă după ce a fost bătut cu un lemn. S-a întâmplat în aceeași zi în care un livrator a fost lovit cu pumnul în față
Un străin aflat la muncă în România a fost băgat în comă după ce a fost bătut cu un lemn. S-a întâmplat în aceeași zi în care un livrator a fost lovit cu pumnul în față
Un cetățean străin care lucra în România a ajuns la spital în comă după ce a fost bătut crunt cu o bucată de lemn la Cluj-Napoca, iar incidentul a avut loc chiar în 26 august, aceeași...
România și mitul invaziei străinilor
România și mitul invaziei străinilor
Până la urmă instigarea la luptă împotriva străinilor care muncesc la noi în țară a dat roade. Un tânăr de 20 de ani a lovit un nepalez. Povestea o știe toată lumea așa că nu o mai...
#straini Romania, #muncitori straini, #Cluj Napoca, #minore, #bataie, #arest preventiv , #violenta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut: era IN DIRECT si a dezvaluit ce i-a zis Mihai Popescu despre sotia sa
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuita avutia medie in Romania: 77% in imobiliare si masina, 12% in depozite
DigiSport.ro
Decizia luata de americani, dupa ce Sorana Cirstea a fost jefuita la New York

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dubla umilință a lui Trump, în timp ce Xi îi îmbrățișează pe Modi și Putin - analiză
  2. Dezvăluire în cazul nepalezului bătut și băgat în comă la Cluj. Avocata agresorului susține că sora lui minoră fusese acostată de muncitorul străin
  3. Căutarea epavei Titanicului a ascuns o operațiune militară ultrasecretă, povestește principalul om de știință al expediției
  4. Protestul xenofob al neolegionarilor din Noua Dreaptă trebuie să fie monitorizat de CNCD, cer mai multe ONG-uri și profesori universitari. Primăria București, acuzată că nu a blocat mitingul
  5. Ucraina lovește în inima Crimeei: două elicoptere rusești distruse și un remorcher scufundat
  6. Putin, umilit de presa azeră: „Un oaspete incomod care ar fi bine să plece cât mai curând posibil” VIDEO
  7. Funcționarii, scoși din traficul de dimineață. Primăria testează o idee surprinzătoare pentru a elibera traficul
  8. Kievul acuză implicarea Rusiei în asasinarea lui Andrii Parubîi: „Știm că această crimă nu a fost accidentală”
  9. Europa, speriată de posibilitatea ca Donald Trump preia controlul politicii monetare a SUA. „Un pericol foarte serios la adresa economiei”
  10. Primarul pro-rus al Chișinăului ajuns în Italia deși are interdicție în Schengen, la cererea României. Explicații de la MAE