Dezvăluire în cazul nepalezului bătut și băgat în comă la Cluj. Avocata agresorului susține că sora lui minoră fusese acostată de muncitorul străin

După ce un tânăr de 18 ani a fost arestat preventiv pentru că a bătut un muncitor nepalez, aflat în comă la spital, ies la iveală mai multe detalii legate de incidentul din Cluj-Napoca. Avocata agresorului susține că acesta a răspuns disproporționat la faptul că sora lui minoră fusese acostată pe stradă de cetățeanul străin.

Atacul asupra unui cetățean străin care a avut loc în aceeași zi în care un livrator din Bangladesh a fost agresat în București nu ar fi motivat de ură, susține avocata tânărului de 18 ani.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca nu a oferit detalii atunci când a anunțat că Samir Lakatos, tânărul acuzat că l-a bătut cu o bucată de lemn pe nepalezul Rai Pukar, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„În sarcina inculpatului s-a reținut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate, cetățean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui și al picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrijiri medicale”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, duminică, 31 august.

Avocata din oficiu a suspectului, Isabela Balogh, susține însă că totul a pornit de la o agresiune a doi cetățeni nepalezi împotriva a două minore, de 14 și 16 ani, una dintre ele sora tânărului.

Ads

Cele două fete au fost acostate de doi cetățeni nepalezi, care au fost atât de insistenți în avansuri încât au tras de hainele lor, susține avocata citată de clujust.ro.

Tânărul de origine romă a ajuns rapid la fața locului, alături de soțul celeilalte fete, care ar fi fost lovită de nepalez. În replică, Samir Lakatos a luat o bucată de lemn și l-a bătut pe străin până l-a lăsat inconștient. Acesta se află în comă la aproape o săptămână de la incident.

Ads