Cât de greu este să fii străin în România. Povestea unui expat care a cunoscut succesul la noi în țară. „Am învățat limba română pe stradă, în piață, râzând cu oamenii”

Un tânăr brazilian care a venit acum șase ani în România s-a îndrăgostit iremediabil de țara noastră și a ajuns să aibă succes.

Sandro Machado a ajuns de la un job de contabil să-și lanseze propriile melodii. După ce a participat la o emisiune de talente, în 2023, unde a ajuns până în prima gală live, Sandro și-a dorit să evolueze mai mult.

„Am avut onoarea să particip la „Vocea României” și „Românii au talent”. A fost o experiență extraordinară, care m-a ajutat să mă conectez și mai profund cu publicul român și să îmi arăt latura artistică dincolo de operă.

De atunci, am început o serie de concerte în București, Iași și Timișoara, unde mă bucur să întâlnesc un public cald, receptiv și plin de energie. De fiecare dată când urc pe scenă în România, simt o legătură specială, ca și cum aș cânta acasă”, a povestit Sandro.

Sandro Machado, tenorul din Brazilia pentru care România a devenit „acasă” a vorbit într-un interviu pentru Ziare.com despre viața de expat la noi în țară.

„Am ajuns în România acum șase ani, la Timișoara, pentru a lucra ca și contabil. Însă, deși meseria m-a adus aici, muzica m-a făcut să rămân. Sunt tenor de operă, am cântat în Brazilia, Portugalia și Germania, dar în ultimii ani am început să mă dedic muzicii pop. Vin dintr-o familie în care toată lumea cântă, tatăl meu a fost muzician, fratele meu, Harlley, este și el artist, iar mama mea are o voce minunată. Când eram copil, în casa noastră din Brazilia nu trecea o zi fără cântec”, spune Sandro Machado.

Recunoaște însă că nu i-a fost ușor.

„Muzica este pasiunea vieții mele, indiferent de gen. Sunt un om simplu, dar pe scenă simt că trăiesc complet. Muzica are puterea de a transmite emoție, iar eu încerc să fiu doar instrumentul prin care acea emoție ajunge la oameni. Mă consider un fel de trubadur modern.

Ca artist independent, nu e deloc ușor, dar am știut mereu ce vreau să transmit și cui. Toamna aceasta am lansat primul meu Extended Play, „Festa no Gueto”, un mix de baile funk, afro-beat, reggaeton și pop, cu influențe braziliene, africane, latino și chiar românești. Este un proiect care celebrează viața, dragostea, cultura și reziliența.

Îmi doresc ca muzica mea să atingă inimile oamenilor din Brazilia, dar și ale românilor, pentru că, dincolo de distanță, împărțim aceeași rădăcină latină”, a spus artistul.

Cum e să fii străin în România

„România m-a cucerit prin sufletul ei. Am venit curios, dar am rămas pentru că m-am simțit iubit. Este o țară latină pierdută într-un colț slav, dar exact în acest contrast am simțit ceva familiar.

Mă simt acasă fără să fiu acasă. Și asta datorită oamenilor. Zâmbetele, îmbrățișările, prietenii care mi-au devenit familie, toate m-au făcut să simt că aparțin acestui loc.

Iar mâncarea… wow! În România nu doar se gătește, se iubește prin mâncare. Simt că fiecare fel spune o poveste. Românii m-au primit cu o căldură pe care o simt până în suflet. În Timișoara, unii îmi spun „bănățeanul din Brazilia”, și când aud asta, mi se umezesesc ochii”, a spus artistul.

Sandro spune că românii sunt asemănători cu brazilienii.

„Românii mi se par foarte asemănători cu brazilienii. Aveți același respect pentru oameni, aceeași bucurie de a trăi și de a râde din inimă. Mi-a plăcut enorm modul vostru de a face haz de necaz, e o formă de putere. Românii nu renunță ușor, găsesc soluții, se ridică și merg mai departe. Așa suntem și noi, în Brazilia. Poate de aceea m-am lipit atât de repede de voi... și voi de mine”, a mai spus cântărețul.

Sandro cântă de mic.

„Am crescut într-o casă plină de muzică. Tatăl meu cânta în corul bisericii, fratele meu m-a inspirat să urmez același drum. Cânt de la patru ani, iar muzica m-a însoțit mereu. Am absolvit Universitatea Federală din Salvador, Bahia, secția canto clasic, apoi am fost profesor de canto și solist la opera din orașul meu natal.

Mai târziu am plecat în Portugalia și Germania, unde am urmat un masterat la Musikhochschule Stuttgart și am cântat în spectacole de operă și concerte în mai multe țări europene”, a adăugat artistul.

Sandro spune că străinii sunt tratați „extraordinar” în România.

„Sincer? Extraordinar. Eu mă simt „român din Brazilia”. Vorbesc limba română, nu din cărți, ci din viață, am învățat-o pe stradă, în piață, râzând cu oamenii. Am descoperit o limbă muzicală, plină de expresivitate, care te face să simți.

Pe TikTok am lansat un concept în care învăț româna direct de la oameni, pe străzile Bucureștiului, pentru că vreau să arăt cât de frumos e să te apropii de o cultură cu sufletul deschis. România nu mai e doar o țară pentru mine. E „acasă”-ul pe care nu-l căutam, dar l-am găsit”, a adăugat Sandro.

Artistul spune că în țara noastră cel mai mult îi plac oamenii, iar cel mai puțin, vremea.

„Cel mai mult îmi plac oamenii, sinceri, calzi, prietenoși. Îmi place felul în care românii știu să se bucure de lucrurile simple, de familie, de o masă bună, de o seară cu prietenii. Îmi place energia culturală, festivalurile, dansul, tradițiile.

Ce nu-mi place? Poate doar frigul. Nu-mi place că e frig prea multe luni, dacă ar fi doar o lună de zăpadă, ar fi perfect”, a mai spus Sandro Machado.

