Nedumerirea unui străin aflat în vizită în țară noastră după o călătorie cu trenul: "Trebuie să-ți împarți mâncarea cu necunoscuții în România?"

Un străin aflat în vizită în țara noastră a relatat într-o postare în mediul online experiența unei călătorii cu trenul care l-a lăsat nedumerit.

Acesta a încercat să afle dacă este ceva obișnuit pentru români să împartă mâncarea cu persoanele necunoscute, dornic să se asigure că are un comportament politicos.

"Eu și prietenul meu român am fost într-un tren acum câteva ore. În fața noastră stăteau două doamne mai în vârstă și un copil mic, iar când am deschis un pachet de biscuiți și am început să-i ronțăi, toți au început să șoptească între ei și să-mi arunce priviri urâte.

Prietenul meu român râdea, iar când l-am întrebat dacă am făcut ceva greșit fără să-mi dau seama, mi-a spus că femeile sunt supărate pentru că nu le-am oferit niște biscuiți ai mei. Dar treaba este că aceste femei erau complet străine. Nu le-am spus niciun cuvânt de când m-am urcat în tren, nici ele mie.

Am fost un nemernic, accidental? Este într-adevăr considerat atât de nepoliticos să nu împarți mâncarea cu persoane necunoscute în România?

Puștiul se juca pe o consolă și abia dacă a observat ce se întâmplă în jurul lui, totuși, nu părea deloc interesat de biscuiții mei.

Ads

Oricum, voi tine cont de asta pentru viitor. De unde provin eu, mulți ar fi înspăimântați dacă o persoană necunoscută din tren i-ar oferi brusc copilului său un biscuit, așa că n-aș fi ghicit niciodată că a nu face acest lucru ar fi perceput ca nepoliticos", a scris turistul pe Reddit.

"Nici eu nu-mi împărtășesc lucrurile cu străinii"

Răspunsurile pe care le-a primit în comentarii sunt contradictorii.

"Nu, de obicei nu se așteaptă să împarți mâncare. Poate că puștiul a vrut ceva din mâncarea ta și doamnele au fost supărate pentru că nu aveau biscuiți să-i dea."

"Dacă sunt copii, oamenii s-ar putea aștepta să le oferi, dar asta nu înseamnă că trebuie. Nu trebuie, mai ales dacă sunt total străini."

"Unii oameni. Alți oameni ar aprecia dacă v-ați consulta mai întâi cu ei înainte de a oferi dulciuri copiilor lor, ca și cum ar fi câini vagabonzi."

Ads

"Toată lumea are priviri ciudate în tren, deoarece oamenii vor fi judecați pentru cele mai nesemnificative lucruri posibile, dar inofensive."

"La naiba nu, dar dacă puștiul se uita la tine cu poftă poate ar fi trebuit să-i dai un biscuit și poate de aceea femeile te priveau așa. Adulții nu așteaptă mâncare de la tine, dar copiii nu înțeleg asta."

"Nu, ești bine. Nici eu nu-mi împărtășesc lucrurile cu străinii. Deși voi spune că generația mai în vârstă este mai degrabă așa. Că și când eram copil, oamenii în vârstă cu siguranță îmi împărtășeau lucrurile lor."

"De aceea prefer să stau singură când călătoresc cu trenul."

"Nu ai fost de vină aici. Prietenii tăi ar fi trebuit să fie mai atenți și să explice orice discuție ar fi avut care te-a implicat. Cel mai probabil a fost cazul unui copil curios care a poftit la un biscuit și doi adulți care au avut dificultăți în a gestiona această situație. Nu te simți prea rău, nu ai încălcat eticheta sau obiceiul."

Ads

"Străinii adulți împărțeau mereu mâncarea cu mine"

"Îmi amintesc când eram copil (acum am 40 de ani), în situații precum ai descris-o, străinii adulți împărțeau mereu mâncarea cu mine. Dar în zilele noastre acest lucru nu este atât de comun, cred. Nu ai greșit cu nimic, dar bătrâna este familiarizată cu modele vechi."

"În general, în România este politicos să-ți întrebi partenerul de călătorie dacă își dorește unele dintre gustările sau băuturile tale. Nu este neapărat o necesitate și probabil că o vor refuza. Totuși, gestul este cel care contează. Cel puțin așa funcționează cu cei mai în vârstă. Oamenii mai tineri nu fac asta."

"Dacă mănânci dulciuri/ biscuiți în fața unui copil, cam da. Se așteaptă să-i oferi, cel puțin, iar părintele poate fie să accepte, fie să refuze."

"Am peste treizeci de ani. Toată viața mea a mers cu trenul și în copilărie nu mi-a oferit nimeni nimic."

"Poate arătau așa pentru că vorbeai o limbă străină și copilul nu înțelegea."

"Românii sunt ciudat de prietenoși cu străinii în general. Vorbim cu străini, îi întrebăm dacă ne vor țigările, mâncarea, băutura. Ceva care pare ilogic și scandalos în vest, unde oamenii tind să fie mai egoiști și mai prudenți."

Ads