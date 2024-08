Noi tensiuni între China și SUA, după ce o navă de război canadiană a fost observată în Strâmtoarea Taiwan. „Armata a monitorizat situaţia” FOTO

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat joi, 1 august, că o navă de război canadiană a traversat cu o zi înainte strâmtoarea Taiwan, care separă insula autonomă de China continentală.

China revendică Taiwan, condusă de un regim democratic, ca parte a teritoriului său şi afirmă că este pregătită să o revendice prin forţă, dacă este necesar.

Potrivit AFP, forţele navale ale Statelor Unite şi ale aliaţilor săi occidentali au sporit numărul de treceri prin strâmtoare sub stindardul "libertăţii de navigaţie", înfuriind Beijingul.

Taipei a declarat joi că nava canadiană a intrat miercuri în strâmtoare şi s-a îndreptat spre sud.

"Armata a monitorizat situaţia şi nimic anormal nu a fost detectat în mediul nostru", a declarat Ministerul Apărării.

Fregata canadiană HMCS "a efectuat recent un tranzit de rutină în strâmtoarea Taiwan", a confirmat Comandamentul operaţiunilor comune al Canadei pe reţeaua de socializare X, fără a preciza o dată.

#HMCSMontreal recently conducted a routine transit through the Taiwan Strait. #Canada supports the rules-based international order by operating in accordance with international law. pic.twitter.com/tUQIjRVor7