Transfer! Fotbalistul care a fost în lotul naționalei la EURO 2024 a semnat

Deian Sorescu a semnat un acord cu Gaziantep, care l-a cumpărat definitiv de la Rakow. Fotbalistul român a fost împrumutat, până acum, de clubul din Turcia de la polonezi.

În schimbul lui, Gaziantep a plătit 700.000 de euro. El a fost adus în Turcia de Marius Șumudică, în iarnă. A adunat, până acum, 17 meciuri la Gaziantep, reușind patru goluri și două pase de gol.

La Gaziantep va fi coleg cu Alexandru Maxim. Recent, Giovanni Becali l-a sfătuit pe Sorescu să nu accepte oferta lui Gaziantep, deoarece există riscul să nu primească salarii.

”Sorescu are contract bun, mai are un an. Zice ‘Mă duc!’. ‘Unde te duci, mă? La Gaziantep, care nu ți-a dat salariul pe patru luni?’.

Dacă vrea să se ducă acolo, îi zic lui Dragoș să semneze un act adițional cu jucătorul, în care să spună că aici ai banii zi de zi, în Polonia. Nu sunt mulți, dar sunt sute de mii de euro. Semnează un act că la Gaziantep să-i dea salariul pe trei luni.

Că acum face procese să-și recupereze banii. Te duci la TAS, la cutare. Gaziantep să plătească astea trei luni și să scrie că, dacă Gaziantep nu-l plătește patru-cinci luni, să nu ne sune pe noi. Prima datoria a unui manager este ca jucătorul să fie plătit la zi”, a declarat Giovanni Becali, la Digi Sport.

