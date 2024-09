Ianis Hagi nu a mai rezistat: "Nu mai folosiți declarațiile lui Giovanni Becali ca și cum ar fi ale mele!"

Ianis Hagi are viitorul incert la Rangers. Deși a acceptat diminuarea contractului, Ianis Hagi nu are încă un rol în club și sunt șanse mari să nu mai joace, în acest sezon.

Iar în ultima perioadă acesta a fost foarte stresat. Anumite declarații par să îl deranjeze, astfel că a luat decizia să anunțe că nu mai lucrează cu Giovanni Becali.

"Cu tot respectul pentru presă și ca să clarific, vă rog nu mai folosiți declarațiile lui Giovanni Becali ca și cum ar fi ale impresarului meu sau ale mele. Nu este impresarul meu, sunt sub contract cu agenția Actalent de mai bine de 4 ani și ei sunt singurii care mă reprezintă și care vorbesc în numele meu", a fost mesajul postat de Hagi, pe Instagram.

Ianis Hagi este sub contract cu o companie de impresariat celebră din Spania. Aceștia au sub contract nume precum Robin Le Normand, Kepa Arrizabalaga, Lucas Vazquez, Ivan Rakitic, Dani Parejo sau Ander Herrera. Și Tudor Băluță este sub contract cu ei.

De asemenea, ei reprezintă antrenori precum Xavi, Unai Emery sau Rafael Bentez.

