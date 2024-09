Drăgușin l-a făcut KO pe fotbalistul lui Manchester United, la patru minute după ce a intrat pe teren. I-a spart, din greșeală, capul

Echipa engleză Tottenham Hotspur a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, gruparea Manchester United, în etapa a 6-a din Premier League.

Tottenham a început excelent meciul de pe Old Trafford şi Brennan Johnson a deschis scorul încă din minutul 3. Echipa lui ten Hag a rămas în zece oameni după eliminarea lui Bruno Fernandes, din minutul 42, iar oaspeţii şi-au mărit avantajul în startul reprizei secunde, când Dejan Kulusevski a înscris.

Era minutul 47 şi londonezii conduceau cu 2-0. Tottenham a dat lovitura decisivă în minutul 77, când Dominic Solanke a stabilit scorul final. Radu Drăguşin a intrat şi el pe teren în minutul 81, înlocuindu-l pe Micky van de Ven, şi Manchester United – Tottenham a fost 0-3. La câteva minute după intrarea pe teren, Drăgușin l-a lovit pe Mason Mount.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Mount is in Blood after Dirty foul of #Drăgusin 😳🔥#ManchesterUnited #PremierLeague #Tottenham pic.twitter.com/Sc94zVf0dL