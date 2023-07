Strategia care distruge încet sistemul operațional rusesc. "Nu există comparație modernă pentru ceea ce face Ucraina"

Generalul australian Mick Ryan, un strateg militar reputat la nivel internațional, analizează cele mai recente evoluții pe câmpul de luptă din Ucraina.

Ofițerul australian a pornit analiza observând numeroasele discuții în spațiul public referitoare la presupusa lentoare a ofensivei ucrainene din sudul ocupat temporar de armata rusă.

"Ceea ce se întâmplă de fapt acum este o distrugere constantă, deliberată, a „sistemului operațional” rus. Acest lucru necesită timp", își începe comentariul Ryan.

"Ce este acest sistem operațional? Pentru a înțelege ce este și modul în care Ucraina „doboară” sistemul operațional rus, este important să înțelegem două concepte fundamentale: arta operațională; și război de distrugere a sistemelor.

În război, vorbim despre strategie (legătura scopului cu alocarea și acțiunea resurselor la nivel înalt) și tactici (care implică atacuri și desfășurarea unor operațiuni de luptă specifice). Din cauza complexității războiului modern, strategia și tactica sunt legate prin ceea ce numim Artă Operațională.

Arta operațională este planificarea, orchestrarea, susținerea și adaptarea acțiunilor tactice pe o perioadă lungă de timp și, adesea, și pe o zonă geografică mare. Se asigură că forțele militare sunt într-o poziție bună pentru activitatea tactică care obține rezultate strategice.

Un element dezbătut al artei operaționale este dacă există un „nivel” operațional de război. Criticii susțin că nivelul operațional subminează strategia și retrogradează tactica la un aspect mai puțin important al războiului. Poate, dar majoritatea națiunilor recunosc acest nivel în doctrină.

Războiul de distrugere a sistemelor. Un raport de speciali notează că: „gândirea la nivel de sisteme pătrunde practic în fiecare aspect al abordării PLA (Participatory Learning Approach - Abordarea învățării participative) în ceea ce privește antrenarea, organizarea și echiparea pentru război... construcția sistemului de sisteme este modul modern de luptă pentru PLA”.

Teoreticienii PLA văd războiul modern ca o confruntare între sisteme opuse într-un spațiu de luptă multidomeniu. Ca atare, chinezii caută să-și construiască propriile sisteme pentru a ataca sistemele inamice. O componentă importantă a acestui lucru este degradarea și distrugerea „sistemului operațional” inamic.

Un sistem operațional este format din componentele unei forțe militare – deasupra unităților și brigăzilor – care leagă o forță împreună, permite activități tactice concurente și secvențiale și sprijină capacitatea acesteia de a efectua manevre la nivel operațional care să atingă obiective strategice.

Pentru armata rusă din Ucraina, există 6 elemente-cheie ale sistemului operațional:

În esență, acesta este creierul și sistemul nervos al forțelor ruse din Ucraina. Acest sistem operațional va fi fost o țintă de prim ordin în planificarea și executarea campaniilor militare ale Ucrainei.

Dacă ucrainenii pot ataca creierul (cum este acesta) și sistemul nervos rusesc, membrele nu pot fi coordonate și pot fi izolate și distruse.

Prin urmare, atunci când ucrainenii au cerut luptători moderni, lovitură cu rază lungă (și probabil și capabilități cibernetice și de război informațional clasificate), ei au cerut capabilități de a ataca, degrada și distruge sistemul operațional rus.

Toate cele șase elemente ale sistemului operațional rus au fost atacate înainte de ofensiva ucraineană care a început în iunie și continuă să fie atacate. Efectul cumulat al atacurilor ucrainene asupra sistemului rus va fi agregat și măsurat în mod regulat.

Va veni vremea când Ucraina va evalua dacă sistemul operațional rusesc a fost suficient de degradat, dacă capacitatea sa de a sprijini forțele tactice a fost deteriorată și dacă capacitatea de a muta rezervele a fost limitată. Când rezultatele vor fi satisfăcătoare, Ucraina va începe lupta la sol pe scară largă.

Din păcate, în vest, singurul model pe care îl avem, în care s-a lucrat pentru a doborî un sistem operațional inamic, este SUA în războiul din Golf din 1991. Era nevoie de o campanie de 42 de zile folosind mii de avioane. Apoi, trebuie să privim mai departe în istorie pentru a vedea o campanie de această complexitate.

Deci, pe scurt, nu există un comparator modern pentru ceea ce încearcă să facă Ucraina. Îi lipsește controlul asupra aerului, iar națiunile occidentale nu au reușit să ofere tipurile de luptători moderni sau cantitatea de sisteme de atac cu rază lungă (de exemplu, ATACMS), necesară.

Prin urmare, Ucraina a trebuit să gândească și să planifice creativ o modalitate diferită de a distruge sistemul operațional rus. Acest lucru a implicat intelligence în zonele din spate, utilizarea colectării de informații civile și militare și acțiuni tactice selective pentru a provoca răspunsuri rusești.

