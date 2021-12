Șeful Poliției Strehaia îi cere 100.000 de euro daune agentului înjurat de un patron de restaurant. Cum a candidat comisarul ultragiat singur pe post și a ieșit pe locul 2

Cristian Mărghitoiu, șeful poliției din Strehaia, l-a dat în judecată pe Robert Popa, polițistul amenințat cu moartea de un patron de restaurant, și cere daune morale în valoare de 100.000 de euro. În același dosar, pârât este și Sindicatul Europol filiala Mehedinți.

Dosarul care are ca obiect ”acţiune în constatare privind suma de 100.000 de euro reprezentând daune morale”, potrivit portalului instanțelor de judecată, a fost înregistrat pe rolul secției civile a Tribunalului Mehedinți în data de 13 octombrie 2021 și are ca prim termen de judecată 12 decembrie 2021. În cauză, șeful Poliției Strehaia are calitate de reclamant.

Totul ar fi pornit de la un mesaj postat pe pagina de Facebook a Europol în care sindicaliștii remarcau o situație bizară care s-a petrecut la Poliția din Strehaia.

Comisarul Mărghitoiu a candidat de unul singur pentru postul de șef al Poliției Orașului Strehaia, iar la concurs a obținut nota 5.79, insuficient pentru a fi declarat admis. Potrivit legii, ar fi trebuit să obțină nota 7 la examen pentru a câștiga concursul.

Europol a semnalat cazul pe pagina oficială de Facebook printr-un mesaj ironic, arătând faptul că ofițerul nu a știut noțiuni de bază pe care în mod normal ar fi trebuit să le cunoască și un agent de poliție.

”Și asta pentru că singurul candidat la postul de șef al Poliției Orașului Strehaia, cms. MARGHITOIU CRISTIAN, care a fost împuternicit/desemnat pe acest post încă din iulie 2020, nu a știut nici măcar Componența punctului de comanda constituit la locul producerii unui caz de dispariție. Ce să mai avem pretenții în privința activităților ce ar trebuie întreprinse pentru a găsi persoana dispărută.

Acest ofițer a luat nota 5.79 la un concurs unde a primit subiecte de nivelul unui agent de poliție, precum cazurile care înlătură răspundere penală, ce se înțelege prin membru de familie sau modul de gestionare a unei petiții”.

Deranjat că a fost făcută publică nota lui deloc onorabilă, comisarul de la Strehaia s-a decis să-și facă dreptate în instanță, considerându-l vinovat de situația în care a ajuns inclusiv pe agentul Robert Popa, membru al sindicatului Europol.

În ciuda notei foarte mici obținute a concurs, Mărghitoiu este numit printr-un ”artificiu” la conducerea poliției din Strehaia, post pe care-l ocupase anterior examenului timp de mai bine de un an prin împuternicire la comanda unității. Cu alte cuvinte, comisarul a câștigat funcția de șef deși la examen a ieșit pe locul al doilea.

”Pur și simplu funcția de șef de poliție rurală, pe care o ocupase înainte să ajungă la Strehaia, este echivalată cu funcția de șef de poliție orășenească. Și atunci ne întrebăm de ce a mai fost nevoie de un concurs, dacă se putea și astfel”, susține Cosmin Andreica, liderul Europol.

Șeful Poliției Strehaia a ajuns în atenția publicului după ce înregistrarea unei convorbiri telefonice dintre un agent de poliție din oraș și un patron de restaurant a fost difuzată în spațiul public de sindicaliștii Europol. Din fișierul audio reieșea că agentul era amenințat cu moartea de afaceristul local, deranjat de faptul că polițistul a îndrăznit să meargă în control la un restaurant unde era organizată în mod ilegal o petrecere. Deși polițistul și-a anunțat șefii poliției din Strehaia că a fost ultragiat, aceștia nu l-au susținut, ba chiar ar fi încercat să-l convingă să renunțe la plângerea penală. Conform protocolului intern, conducerea unui post de poliție are obligația să anunțe pe cale ierarhică ultrajul, iar acest aspect nu a fost respectat.

Potrivit unor surse din poliție, situația din Strehaia ”este în analiză” la IGPR, iar în paralel a fost deschis un dosar penal pentru ultraj, cauză care se află încă în lucru la Parchetul local.

