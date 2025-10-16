Încă un pesedist nostalgic după Ceaușescu: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! România era pe plus în 1989”

Senatorul PSD Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat și fost director al Institutului Matei Balș, a stârnit controverse la Profit Health.forum cu o declarație cu accente ceaușiste-georgiste.

Streinu-Cercel a respins complet preocupările pentru deficitul bugetar, insistând că România a fost, în 1989, „singura țară din lagărul socialist care și-a plătit toate datoriile externe la zero” și că, în acea perioadă, „era și pe plus”.

„Cu privire la deficitul bugetar: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da? Nu are nicio chestie. Polonia a avut nu știu câte miliarde datorii, le-au fost șterse toate. Așa că lăsați-mă cu deficitul bugetar! Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai. Ce să vezi? Știți cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani și dimineața erau pe zero. Din pix! Așa că mai ușor cu pianul pe scări, că se dezacordează”, a spus Streinu-Cercel.

Senatorul nu s-a oprit aici și a lăudat programul de guvernare al PSD, punând accent pe investiții și reindustrializarea țării. „Trebuie să facem investiții și să dezvoltăm România. Și nu aș fi vrut să intru în politică, dar PSD-ul a venit cu un program de guvernare, cu industrializarea, reindustrializarea României. S-au bătut să-l dea jos pe Ciolacu și s-a dus dracului programul. Deci ăștia suntem noi, românii. Când ai aur în pământ, când ai sare în pământ, când ai gaze în pământ, ai de toate și tu nu faci nimic, de ce ne plângem?”, a adăugat Streinu-Cercel.

Organele politicienilor, probleme vechi

Contextul politic în care au fost făcute aceste declarații nu este mai puțin tensionat. Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș a dezvăluit în septembrie că, în timpul guvernării conduse de Marcel Ciolacu, avertismentele privind deficitul bugetar nu au fost luate în seamă. „Când i-am spus domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Boloș. Ciolacu a negat vehement, asigurând că nu folosește un astfel de limbaj și explicând că Fondul de Rezervă al Guvernului nu a fost „în pixul premierului”, ci administrat de Ministerul Finanțelor, cu scopul de a sprijini investițiile și cheltuielile operaționale.

Streinu-Cercel a adăugat o critică acidă la adresa modului în care se guvernează în prezent. „În momentul de față, eu, ca cetățean, mă simt oprimat. Că nu știu ce mă așteaptă, că mai vin ăia cu televizorul, mai dau un mesaj. Niciun mesaj nu-i de bine, toate sunt răstălmăcite. Așa mi-aș dori să fie. Să fie acolo guvernul – niciun fel de problemă –, să guverneze, pentru că acum nu se guvernează. Acum se fac tăieri”, a insistat președintele Comisiei pentru sănătate din Senat.

