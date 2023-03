Antrenorul FCSB-ului a explicat de ce și-a dat demisia: "Nu sunt un laș"

Antrenorul din acte al echipei FCSB, Leonard Strizu, a anunţat joi seara, după victoria obţinută în meciul cu Petrolul de către bucureşteni, că va demisiona din funcţia deţinută la gruparea patronată de Gigi Becali.

„Fac un anunţ care nu va cădea bine pentru club, dar este ultima seară când voi mai avea o colaborare cu FCSB. E o decizie grea şi pentru mine, dar şi pentru club, însă am motive personale care m-au făcut să iau această decizie.

Nu este uşor, dar trebuie să o iau. Vali Argăseală va avea demisia mea mâine, pe birou. Indiferent că am contribuit sau nu am contribuit, eu cred că am ajutat echipa!”, a declarat Leonard Strizu, cel care a fost instalat pentru a acoperi faptul că antrenorul de fapt, Mihai Pintilii, nu are licența PRO necesară în prima ligă românească.

Strizu a detaliat apoi, explicând motivele retragerii sale.

„Am stat foarte mult şi m-am gândit. Am luat această decizie care cred că e corectă pentru că îmi ajunge. Nu am vrut să ajung să fac acest pas, dar nu credeam că există o sursă care poate să comande unele articole în ziar. Care nu au făcut altceva decât să mă aducă într-o postură foarte foarte negativă.

Toată săptămâna această… nu ştiu cine eu… această sursă m-a denigrat foarte mult. Atunci am spus că dacă în interiorul clubului… sunt curios şi eu cine este, poate o să iasă această persoană… să îmi spună în faţă unele lucruri pe care le aruncă în presă. Dacă este bărbat, nu am nimic împotrivă să îmi spună tot ceea ce a comandat.

Decizia am luat-o acum, nu mă voi schimba pentru că nu ştiu dacă m-aţi cunoscut. Ceea ce spun este în permanenţă… îmi susţin. Eu mereu am fost într-un dialog. Nu cred că din partea mea aţi auzit vorbe urâte la adresa colegilor, la adresa echipei, la adresa echipelor cu care ne batem la titlu, al antrenorilor. Pot să suport unele critici din exterior. Dar cât timp această sursă alimentează în permanenţă presa cu lucruri urâte despre mine, nu pot continua.

Îmi cer scuze faţă de Gigi, faţă de Teia, faţă de Pintilii, faţă de echipă. Nu sunt un laş, dar nu mă aşteptam la atâtea lucruri urâte din interiorul clubului", a spus Leo Strizu la conferinţa de presă de după FCSB – Petrolul 4-1.

Acesta a întărit faptul că nu va îl va critica pe Gigi Becali sau clubul şi a continuat războiul cu persoana din club, care nu l-a dorit. Totuşi, Leo Strizu nu i-a pronunţat numele.

„Niciodată nu o să critic clubul, patronul, echipa, antrenorii… este o decizie luată numai şi numai de mine din cauza a tot ce a apărut în presă. Această poziţie a mea, oricât de mică era ea, deranja o anumită persoană din club. Cu toate că eu am spus că atribuţiile mele au fost foarte mici. Această persoană s-a ţinut de capul meu de când am venit la echipă. O singură dată cred că am folosit ‘eu’, sau ‘noi’, în meciul de la Botoşani din Cupă. În care am condus echipa 100%. În rest nu m-am băgat niciodată peste Pintilii", a mai spus Leo Strizu, conform as.ro.

