Descoperire neobișnuită sub Japonia: Structură gigantică ascunsă în adâncuri VIDEO

O echipă de cercetători de la Agenția pentru știința pământului marin din Japonia a făcut o descoperire extraordinară sub coasta sudului țării: o structură gigantică de mărimea unui munte. Această masă de rocă magmatică ar putea acționa la fel ca un magnet sau un paratrăsnet în cazul producerii unor cutremure uriașe.

Conform unei noi vizualizări 3D a ciudatei structuri denumită Kumano Pluton, energia tectonică de la un mega cutremur pare că va fi deviată în mai multe puncte de-a lungul zonei sale, potrivit Science Alert.

Acest lucru ar putea ajuta oamenii de știință să prezică mai bine impactul cutremurelor masive din regiune, precum și să înțeleagă mai clar modul în care aceste mase magmatice interacționează cu activitatea tectonică.

”Nu putem prezice exact când, unde sau cât de mari vor fi viitoarele cutremure, dar combinând modelul nostru cu datele de monitorizare, putem începe să estimăm procesele din viitorul apropiat”, a spus Shuichi Kodaira, geofizician de la Agenția pentru știința pământului marin și tehnologie din Japonia.

”Aceasta va oferi date foarte importante pentru ca publicul japonez să se pregătească pentru următorul cutremur mare”.

Cele mai mari 9 secrete pentru minte și corp: Adăugați-le zilnic în viața voastră și veți trăi 100 de ani

Ads

Kumano Pluton este o rocă cunoscută sub numele de pluton, o intruziune de stâncă magmatică care deplasează structura de sub pământ, răcindu-se și întărindu-se încet, într-o bucată mai mare.

Acum, echipa de cercetători, care a folosit datele seismice din ultimii 20 de ani din zona de subducție Nankai, a reușit să cartografieze întreaga structura Kumano Pluton. A fost o muncă minuțioasă, cuprinzând nu doar milioanele de înregistrări seismice din rețeaua de senzori de cutremur din Japonia, ci și cele din alte studii științifice.

Omenirea poate scăpa de Apocalipsa venită din spațiu: Cine dispune de tehnologia care salvează Pământul? VIDEO

Cantitatea enormă de date, pe care echipa le-a compilat din zona de subducție Nankai, a fost introdusă în super computerul LoneStar5 de la Universitatea Texas din Austin, Statele Unite.

Ads

Acolo, a fost generat un model 3D de înaltă rezoluție al plutonului, gigantică structură de sub Japonia aflată la o adâncime cuprinsă între 5 și 20 de kilometri și care se întinde pe o lungime de 69-125 de kilometri. Fascinant, analiza a dezvăluit caracteristici nemaivăzute până acum. Modelul arată că greutatea plutonului face ca scoarța Pământului de sub aceasta să se unduiască sub tensiunea undelor de șoc și să se propage în sus.

S-a descoperit că marile cutremure din Japonia cu magnitudini de peste 8, din 1944 și 1946, au avut originile pe flancurile structurii. ”Faptul că putem face o descoperire atât de mare într-o zonă care este deja bine studiată este, cred, o deschidere pentru ceea ce ne-ar putea aștepta în locuri mai puțin monitorizate”, a spus geofizicianul Adrien Arnulf de la Universitatea din Texas.

Ads