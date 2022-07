Structură monstruoasă descoperită în adâncurile oceanului: Turnuri uriașe cât un bloc cu 3 etaje VIDEO

O echipă de oameni de știință condusă de oceanograful Jill McDermott de la Universitatea Lehigh din Bethlehem, care a publicat un studiu în revista Proceedings of the National Academy of Sciences din Statele Unite, a descoperit cu ajutorul unor vehicule subacvatice niște structuri monstruoase în adâncurile Oceanului Pacific. Experții au observat niște turnuri ca niște șeminee, cu înălțimea unor clădiri de trei etaje, care dispun de niște orificii hidrotermale întunecate.

Orificiile de ventilație din interiorul Pământului au fost văzute în zona denumită East Pacific Rise, care se întinde în Golful California, acolo unde gurile hidrotermale găzduiesc unele dintre cele mai fascinante ecosisteme de pe Pământ, potrivit Science Alert.

În total, zona descoperită acoperă o suprafață similară unui teren de fotbal, iar apropierea sa de o falie arată că este controlată de activitatea tectonică din interiorul planetei noastre.

Câmpul masiv de orificii hidrotermale din adâncurile întunecate ale Oceanului Pacific de Est este cel mai fierbinte și cel mai mare descoperit până acum în regiune. Este situat într-un loc unde oamenii de știință nu se așteptau să descopere aceste orificii de aerisire active.

Descoperirea ar putea avea un impact semnificativ asupra înțelegerii noastre asupra sistemelor de ventilație și a rolului pe care acestea le joacă în ecosistemele oceanice.

Câmpul a fost descoperit de o echipă de oameni de știință care a folosit vehicule subacvatice autonome pentru a cartografia fundul oceanului, la adâncimi imposibile pentru exploratorii umani.

În imaginile obținute de la AUV Sentry al Woods Hole Oceanopraphic Institutions, echipa a văzut o regiune cu turle uriașe, cu o înălțime uriașă cât o clădire cu 3 etaje, aflată la adâncimi de 2.560 de metri.

”Am fost uimiți nu numai pentru că acest câmp a fost foarte activ, dar este foarte mare ca suprafață și are o temperatură mai fierbinte decât oricare alt câmp hidrotermal cunoscut de-a lungul zonei East Pacific Rise, care a fost studiat în ultimii 30 de ani”, a spus geologul Daniel Fornari.

Studiul arată că în preajma acestor orificii hidrotermale temperatura era de 368 de grade Celsius, ajungând chiar la 437 de grade Celsius.

