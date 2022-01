Zeci de struți filmați alergând printre mașini după ce au evadat dintr-o fermă VIDEO

Peste 80 de struți au evadat dintr-o fermă din China după ce proprietarul a uitat poarta deschisă.

Păsările s-au plimbat pe stradă, printre mașini, astfel că oamenii i-au filmat, imaginile devenind virale.

Fermierul deține peste 300 de struți, iar în cele din urmă a reușit să îi recupereze pe fugari, dar misiunea nu a fost deloc ușoară ținând cont că aceștia pot alerga cu până la 70 de kilometri pe oră, potrivit stirileprotv.ro.

An ostrich was spotted running on a highway in Tianjin, China, after it reportedly escaped from a transport truck. Police were eventually able to wrangle the bird without any injuries to it or others. pic.twitter.com/YUl1w3XDwV