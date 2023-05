Dosarul fraudării concursurilor de la STS: Procurorii DNA cer pedepse cu executare pentru generalul Daniel Cosmin Grigore și ceilalți subordonați

Procurorii DNA au cerut vineri, 26 mai, pedepse cu executare pentru fostul general de brigadă al STS, Daniel Cosmin Grigore, precum și pentru ceilalți inculpați din Dosarul promovării în corpul ofițerilor de la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a nevestei unui polițist „cu pile” la mai-marii structurii de informații.

Este vorba despre dosarul în care generalul Daniel Cosmin Grigore și alți ofițeri de la STS au fost trimiși în judecată după ce au ajutat-o pe Ana Maria Berhardt – soția unui polițist de frontieră – să ajungă la gradul de ofițer, deși picase atât testul de limbă engleză, cât și pe cel psihologic.

De-a lungul cercetării judecătorești pe fond, în acest dosar au fost chemați să dea cu subsemnatul în instanță o serie întreagă de ofițeri de rang înalt – între care Ionel Sorin Bălan (actualul șef STS), Ionel Sorinel Vasilca (fostul șef al structurii de informații), precum și generalul Ion Oprișor (consilierul președintelui Klaus Iohannis pe teme de siguranță națională) – doar pentru că general MApN Nicolae Fugulin se „pilea” pe baltă cu Liviu Berhardt, cel a cărui soție încerca să ajungă ofițer STS.

Gen.(r.) Nicolae Fugulin, a relatat în instanță, pe 18 februarie 2022, cum a primit o pungă cu băutură de la un prieten polițist, Liviu Berhardt, care urmărea să obțină promovarea soției sale ca ofițer al structurii.

Numai că nimic din ce îi promisese generalul amicului său, Liviu Berhardt, nu s-ar fi materializat în vreun fel, precizează Nicolae Fugulin, iar băutura – mai exact, două sticle de whisky, o sticlă de vodcă o sticlă de prosecco – o primise în numele „unei vechi prietenii”.

„(Liviu Berhardt – n.r.) a spus că soției lui îi este frică să meargă la examen deoarece o persoana din fruntea STS – nu a dat nume sau nu am reținut eu – ar putea să îi pun piedici. L-am sfătuit ca, pentru a merge liniștită la examen, sa se ducă la șeful STS Bălan (n.r. – șeful STS Ionel-Sorin Bălan) sau pur și simplu să meargă la DNA și să facă un denunț, dacă este sigură că lucrul acesta e adevărat. Nu a ținut cont de sfaturi și atunci am promis, din nou, că voi interveni eu, dar, repet, de fapt nu am vorbit cu nimeni”, a declarat gen. Fugulin.

Fugulin a fost audiat atunci în calitate de martor, după ce în 2021 a „scăpat ieftin” cu 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare, în urma încheierii unui acord de recunoaștere încheiat cu procurorii DNA.

În schimb, Liviu Berhardt și ceilalți inculpați pe care i-ar fi „uns” pentru ca soția sa să ajungă ofițer – printre care și generalul de brigadă Daniel Cosmin Grigore de la data faptelor șeful Direcției Management Resurse Umane din STS – au rămas să se judece pe fond la Curtea de Apel București.

Acuzațiile DNA în dosarul fraudelor de la concursul STS

DNA l-a trimis în judecată pe generalul de brigadă Daniel Cosmin Grigore, la data faptelor şeful Direcţiei Management Resurse Umane (DMRU) din cadrul STS, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual în formă continuată, sub forma instigării.

De asemenea, au fost trimişi în judecată alți lucrători ai STS:

locotenent colonel (r) Ana Niţu , şefă a Sectorului Testare Evaluare şi Asistenţă Psihologică din cadrul STS;

, şefă a Sectorului Testare Evaluare şi Asistenţă Psihologică din cadrul STS; căpitan Adelina Sofia Aştefan , ofiţer în cadrul DMRU - Biroul Recrutări;

, ofiţer în cadrul DMRU - Biroul Recrutări; c ăpitan Ana Maria Daniela Berhardt , la data faptei subofiţer în cadrul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Giurgiu;

, la data faptei subofiţer în cadrul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Giurgiu; plutonier major Gabriela Racu , la data faptei subofiţer în cadrul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Iaşi;

, la data faptei subofiţer în cadrul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Iaşi; Liviu Berhardt (soţul inculpatei Ana Maria Daniela Berhardt), la data faptei agent de poliţie în cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

Conform DNA, infracţiunile au fost comise în perioada iunie 2019 - martie 2020, cu ocazia organizării a trei concursuri de promovare a unor angajaţi STS din corpul subofiţerilor în cel al ofiţerilor.

Concret, cu ocazia organizării primului concurs, inculpata Ana Maria Daniela Berhardt nu ar fi obţinut aviz psihologic favorabil după susţinerea testării psihologice.

Cu prilejul celui de-al doilea concurs, din data de 23 octombrie 2019, inculpata ar fi susţinut din nou testarea psihologică, la care, deşi ar fi obţinut aceleaşi rezultate ca la proba anterioară (în condiţiile în care de data aceasta ar fi avut la dispoziţie baterii de teste psihologice identice cu cele folosite pentru testare), ar fi fost declarată totuşi „apt psihologic pentru a fi încadrat ofiţer în cadrul STS”.

Cum a fost înaintată în grad, până la urmă, soția lui Liviu Berhardt

Potrivit DNA, acest lucru ar fi fost posibil datorită presiunilor exercitate de către Ana Niţu asupra psihologului examinator, la solicitarea generalului de brigadă Daniel Cosmin Grigore.

„Prin demersurile celor două persoane ar fi fost încălcată independenţa profesională a psihologului examinator reglementată în cuprinsul dispoziţiilor Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog şi ale Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare referitoare la cariera cadrelor militare.

Consecinţa directă a încălcării dispoziţiilor legale sus menţionate o reprezintă vătămarea intereselor legale ale STS de a angaja doar persoane care îndeplinesc criteriile legale şi implicit cu competenţele şi abilităţile necesare pentru realizarea sarcinilor de serviciu, corelativ cu obţinerea unui avantaj necuvenit inculpatei Berhardt Ana-Maria-Daniela de a fi numită într-o funcţie de ofiţer pentru care nu îndeplinea condiţiile legale.

Chiar şi în aceste condiţii, inculpata Berhardt Ana Maria Daniela nu ar fi promovat testarea la cunoştinţele profesionale, motiv pentru care a fost declarată respinsă”, susţin procurorii.

Conform DNA, cu ocazia desfăşurării celui de-al treilea concurs, din data de 19 februarie 2020, Adelina Sofia Ştefan ar fi dispus ca inculpata Ana Maria Daniela Berhardt să susţină testarea singură, în altă sală faţă de ceilalţi candidaţi.

În aceste condiţii, inculpata Ana Maria Daniela Berhardt ar fi reuşit să promoveze în cele din urmă examenul profesional cu ajutorul inculpatei Gabriela Racu, care i-ar fi oferit, prin intermediul telefonului mobil, rezolvarea mai multor subiecte.