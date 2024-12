Spionajul poate fi listat la Bursa? Cât costă o informație secretă?

În condițiile în care Comisia Europeană a deschis o anchetă oficială împotriva TikTok după ce alegerile prezidențiale din România au fost anulate în urma manipulărilor de pe această platformă, potrivit Open Sources/protv.ro, spionajul rămâne o temă deschisă care obligă la reflecții! Fie că amintești de spionajul guvernamental, de spionajul economic sau de cel militar, fie că evaluezi spionajul uman (HUMINT), spionajul este o practică ilegală, omniprezentă în lumea modernă, având scopuri care variază de la protecția securității naționale până la obținerea de avantaje economice sau strategice, dar și de câștiguri ilicite. De fapt, cine are nevoie de spionaj?

Considerând evenimentele din ultimele zile petrecute în România, dar și informațiile desecretizate, prezentate de SRI, SIE, STS și Ministerul Afacerilor Interne, în ședința CSAT, din 28 noiembrie, respectiv "analiza unor riscuri la adresa securității naționale generate de acțiunile unor actori statali și non-statali asupra infracțiunii IT&C" etc., prevenția riscurilor trebuie să rămână o prioritate absolută, după modelul oferit de statele cu o democrație puternic consolidată.

Potrivit informațiilor prezentate și desecretizate, STS (Serviciul Special de Telecomunicații) arată că au fost identificate atacuri cibernetice de tip DDOS la nivelul infrastructurii IT&C, precum și la nivelul altor resurse din sfera guvernamentală, dar fără să identifice cine sunt spionii care au reușit să pună sub semnul întrebării existența democrației în România!

Atacurile la adresa infrastructurilor IT&C gestionate de STS au fost blocate cu succes, iar pentru celelalte au fost informați administratorii de sistem din cadrul instituțiilor afectate. La nivelul sistemelor de securitate cibernetică proprii nu au fost identificate indicii cu privire la compromiterea datelor aferente procesului de votare din SIMPV și SICPV, subliniază STS. Totodată, pentru pregătirea procesului electoral, la nivelul STS s-au desfășurat procese de identificare a amenințărilor, evaluare a vulnerabilităților, analiza riscurilor, configurarea sigură, testarea de securitate cibernetică, precum și implementarea măsurilor pentru asigurarea detecției, protecției, răspunsului și recuperării în cazul incidentelor de securitate cibernetică.

În aceste condiții, cum este posibil ca în România, stat membru al Alianței NATO, cu servicii de informații performante, să fie înregistrate "85.000 de atacuri cibernetice prin platforme de criminalitate cibernetică și lansate prin sisteme informatice din peste 33 de țări, cu scopul de anonimizare avansată"? Cine a dirijat aceste atacuri, în condițiile în care raportul desecretizat, prezentat de Serviciul Român de Informații precizează că "întrucât evaluarea cu privire la atacul cibernetic este în derulare, în prezent nu deținem date certe cu privire la atacator"? Întrebarea așteaptă un răspuns, cu atât mai mult cu cât Administrația Prezidențială a transmis cu mult timp înainte de ședința CSAT, un comunicat, potrivit căruia "președintele Klaus Iohannis nu a primit informări din partea instituțiilor statului cu privire la existența unor riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale sau cu privire la ingerințe externe în procesul electoral”.

Recent, însă, Comisia parlamentară de control SIE a declarat că "au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influența corectitudinea procesului electoral, în special din partea Rusiei, pentru a influența agenda publică prin folosirea inteligenței artificiale și prin promovare agresivă în online".

Din perspectiva analizei de intelligence, verificarea presupunerilor, verificarea surselor și autocritica structurată, cunoscute drept tehnici analitice, confirmă validitatea informațiilor, ipotezelor sau scenariilor generate? Reprezintă răspunsul Comisiei de control SIE dovada că, în pofida măsurilor de prevenire și combatere a riscurilor, serviciile de informații din România, Germania, Franța sau Marea Britanie pot fi depășite de amploarea atacurilor cibernetice și teroriste?

General Gabriel Oprea, fost ministru al apărării naționale și viceprim-ministru pentru securitate națională, îndeamnă la echilibru și la atitudini responsabile, precizând că "România are, în prezent, garanții de securitate pe care nu le-a mai avut până acum. România apără flancul estic al NATO și peste 2000 de km de frontieră a UE, inclusiv la Marea Neagră"!

În fața riscurilor și amenințărilor asupra securității naționale, cooperarea internațională între serviciile de informații este esențială! România este apreciată drept al doilea contributor în materie de informații secrete pentru Alianța NATO, serviciile de informații românești fiind apreciate inclusiv la nivelul NSA.

Și totuși, cum poate fi explicată "breșa" de securitate de către entități statale și non-statale asupra României?

Cu scopul prevenirii activităților de spionaj, statele și organizațiile internaționale au implementat măsuri pentru protejarea informațiilor sensibile. Legislațiile privind protecția datelor și securitatea cibernetică au fost întărite în multe țări, iar unele organizații internaționale, cum ar fi Interpol și Europol, colaborează pentru a combate amenințările globale.

Abilitatea spionilor, inteligența distructivă pentru statul spionat, dar constructivă pentru țara în numele căreia operează, deschide viitoare teme de analiză pe care le voi aborda în viitorul apropiat! Este bine să nu uiți și faptul că nu oricine poate să fie spion, spionajul fiind o adevărată artă exercitată printr-o profundă cunoaștere a unor posibile ținte! Și din acest punct de vedere, importanța informațiilor nu poate fi neglijată, cu atât mai mult cu cât cine are informația are și puterea, respectiv controlul!

Cu toate acestea, general Silviu Predoiu, fost șef al spionajului românesc, atrăgea atenția că pe "frontul nevăzut" al serviciilor de informații externe nu există dușmani, operându-se cu parteneri sau ținte!

Nu cumva acest argument relevă maturitatea gândirii lui Napoleon Bonaparte care aprecia că "prieteniile nu sunt veșnice, dușmăniile nu sunt veșnice! Interesele sunt veșnice"?

Ce înseamnă interesele din perspectiva unui stat, în condițiile în care a fi azi patriot obligă la curaj?

Spionajul este omniprezent, culegerea de informații fiind obligație în fișa postului specifică tuturor serviciilor de informații! Astfel, tehnologiile de spionaj utilizate la nivel global sunt centrate pe multiplicarea instrumentelor de supraveghere pentru a monitoriza comunicațiile electronice, inclusiv telefoanele mobile, e-mailurile, rețelele sociale și chiar sistemele de plăți online. În acest sens, potrivit Open Sources, proiectele globale precum PRISM (rețeaua de supraveghere globală a NSA) au fost folosite pentru a intercepta comunicațiile digitale ale cetățenilor și organizațiilor din întreaga lume.

Un loc aparte în practica serviciilor de informații revine sateliților, dar și dronelor de spionaj folosite atât în războiul din Ucraina, dar și în confruntările dintre Israel și Palestina. Utilizate pentru a colecta informații vizuale sau audio, având capacitatea de a survola terenuri vaste sau zone conflictuale, dronele pot capta imagini de înaltă rezoluție ale infrastructurii strategice, activităților militare și chiar vehiculelor și oamenilor în timp real. Tehnologia SIGINT invită la cunoaștere! Interceptarea semnalelor, inclusiv a comunicațiilor telefonice, a mesajelor criptate și a e-mailurilor, reprezintă o formă esențială de spionaj.

Să fie oare o întâmplare faptul că serviciile de informații, precum CIA (Central Intelligence Agency) în Statele Unite, MI6 (Secret Intelligence Service) în Regatul Unit, GRU (Main Intelligence Agency) în Rusia, Mossad în Israel, R&AW (Research and Analysis Wing) în India, MPS (Ministerul Securității Publice) și nu în ultimul rând MSS (Biroul de Informații al Ministerului de Securitate de Stat) din China folosesc TECHINT, echipamente avansate pentru a spiona canale de comunicare interne și externe, inclusiv la nivelul fostului cancelar german Angela Merkel? Cât de adevărat este faptul că programul „XKeyscore“ al NSA permite în multiple cazuri colectarea de informații din baze de date ale poștei electronice, conversații online sau istoria browser-ului?

Cine nu practică spionajul?

Un raport al Comisiei Parlamentului European, prezentat în plen la data de 8 mai 2023, precizat de Open Sources/europalibera.ro, amintește despre Pegasus, un spyware dezvoltat de firma israeliană de arme cibernetice NSO Group, cumpărat de serviciile de informații europene prin intermediul unor firme private. Cercetările întreprinse de către Comisie au arătat că Pegasus și-a vândut produsele către 22 de utilizatori finali din nu mai puțin de 14 state membre, printre care Polonia, Ungaria, Spania, Țările de Jos și Belgia, fiind suspiciuni că unele guverne din UE îl folosesc pentru a spiona personalități, responsabili politici, jurnaliști și europarlamentari. Pegasus este un spyware care poate fi instalat pe ascuns pe telefoanele mobile, dar și pe alte dispozitive care rulează majoritatea versiunilor de iOS și Android. Trebuie amintit și faptul că Pegasus a fost subiect de discuție într-un adevărat scandal mondial, în urma unor suspiciuni, pentru că ar fi spionat numerele a cel puțin 180 de jurnaliști, 85 de militanți pentru drepturile omului sau chiar 14 șefi de stat, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, potrivit Open Sources/agerpres.ro.

Pegasus nu este singurul spyware!

RiseProject.ro preciza că Hacking Team – o controversată firmă privată de IT care oferă softuri de spionaj informatic agențiilor guvernamentale de pe șase continente. Ettercap, numele inițial al softului produs de HackingTeam, putea penetra orice computer vizat. Un alt soft mai performant care spionează telefoanele mobile este DaVinci. Concret, acesta poate scoate din dispozitivele smartphone liste de apeluri, mailuri, sms-uri, copia tastelor apăsate, istoricul navigării pe internet, dar și geolocalizarea dispozitivelor sau colectarea zgomotelor de fond sau a conversațiilor prin microfonul telefonului.

Lăsând la o parte lupta pentru putere, spionajul costă!

Cine finanțează spionajul?

După cum se poate constata, spionajul la nivel global reprezintă un complex de activități secrete desfășurate de guverne, organizații sau chiar entități private, cu scopul de a colecta informații sensibile despre adversari, rivali sau competitori, sau de a influența evenimentele geopolitice.

Dacă spionajul guvernamental este implicat în colectarea de informații despre alte țări sau organizații, pentru a proteja securitatea națională, a preveni amenințările externe sau a sprijini politica externă a statului, iar spionajul militar se concentrează pe obținerea de informații despre forțele armate ale altor state, strategii de apărare, dotări și tehnologii militare, spionajul cibernetic implică "spioni" hackeri care patrulează rețelele pentru a fura date, a spiona guvernele, companiile sau organizațiile internaționale. Cum poate fi explicat faptul că grupurile de hackeri, precum APT10 și APT28, suspectate de a fi asociate cu China și Rusia, sunt finanțate de statele interesate?

Spionajul schimbă Noua Ordine Mondială?

Deși nu cred în "Teoria conspirațiilor", în unele cazuri, spionajul nu vizează doar colectarea de informații, ci și influențarea deciziilor politice sau sociale, influențarea alegerilor, Lobbying și manipularea opiniei publice!

Fiecare mare putere mondială are strategii de a influența alte țări prin campanii de informații sau prin manipularea mass-mediei. Astfel, spionajul a devenit o componentă esențială a geopoliticii contemporane și va continua să evolueze odată cu progresele tehnologice. În condițiile în care lupta pentru resurse oferă conținut războiului și spionajului economic, ce s-ar întâmpla dacă, teoretic vorbind, informațiile secrete ar fi valorificate pe Bursa în baza unui Contract for Difference” (CFD)? De fapt, cât costă o informație secretă? Trădătorii sunt căutați și exploatați! Dar cine iubește trădarea?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

