CSAT a aprobat numirea lui Ionel Sorin Balan la conducerea STS

"In cadrul sedintei de astazi (miercuri - n.red.), Presedintele Romaniei a propus Consiliului Suprem de Aparare a Tarii numirea domnului general-maior Ionel-Sorin Balan in functia de director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Propunerea a fost aprobata de catre CSAT", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.General-maior Ionel-Sorin Balan si-a desfasurat activitatea in cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, parcurgand toate etapele evolutiei profesionale si militare, ocupand functia de prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, iar din iulie 2019 a asigurat functia de director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale.Fostul sef al STS, general-locotenent ing. Ionel-Sorinel Vasilca, si-a dat demisia in iulie 2019, ca urmare a scandalului declansat de cazul Caracal