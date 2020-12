Deputatii au testat noile tablete asigurate de STS. Ce aplicatii au la dispozitie alesii din Camera Deputatilor

Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban , a precizat ca este vorba de o procedura de acomodare cu votul electronic la distanta pe tableta prin exercitarea a patru voturi test."Fiind vorba de un set de instructiuni noi care trebuie utilizate, am considerat ca este utila aceasta sesiune de acomodare cu votul electronic", a adaugat Orban. Directorul STS a precizat ca deputatii au la dispozitie pe tablete doua aplicatii: o aplicatie de audio-conferinta si o aplicatie de vot."Doresc sa va informez ca pe spatele tabletei aveti la dispozitie un numar de telefon, aceasta in situatia in care nu reusiti sa va conectati sau aveti anumite probleme tehnice sa puteti fi sprijiniti. Avem grupuri de ingineri care sunt prezenti, atat pe teritoriul, cat si in Bucuresti si care pot furniza sprijin tehnic, fie de la distanta, fie prin participare directa. Conform cerintelor operationale furnizate de Departamentul tehnic al Camerei Deputatilor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a pus la dispozitie si a instalat pe tableta pe care dumneavoastra o aveti o posesie in acest moment doua aplicatii: o aplicatie de audio-conferinta si o aplicatie de vot. Aplicatia de audio-conferinta permite conectarea in doua camere de audio-conferinta, prin formarea a doua numere de telefon pe care le aveti in ghidul pus la dispozitie", a explicat directorul STS deputatilor.Unii deputati au ridicat probleme legate de folosirea noilor tablete, mentionand ca au putut vota cu vechile dispozitive."Foarte multi dintre colegi nu reusesc sa intre pe tablete. Eu am reusit sa va aud de pe tableta veche, (...) am votat de pe tableta veche foarte ok, de pe tableta noua pot doar vota, nu pot intra in sistemul de audio-conferinta si in situatia aceasta sunt foarte multi colegi din sala", a spus liderul grupului minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian Directorul general al STS a afirmat ca la unul dintre operatori este o problema, dar se va remedia. "De asemenea, intrarea in audio-conferinta, ca si aplicatia de vot ar trebui sa fie realizata numai de pe tableta noua. Intr-adevar, de pe tableta veche, daca folosesti contul necesar, poti sa intri in aplicatie, dar in audio- conferinta exista un whitelist si numai tabletele noi au acces. Va asigur ca vom identifica toate aceste neconectari si le vom remedia", a spus Balan.