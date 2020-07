Intalnire AEP cu reprezentantii unor ministere si ai STS pe tema organizarii alegerilor locale in conditii de siguranta medicala

Potrivit unui comunicat al AEP, intalnirea a avut ca scop o evaluare a provocarilor impuse de organizarea alegerilor locale in conditii de siguranta medicala pentru toate persoanele implicate in procesul electoral.Unul dintre subiectele dezbatute in cadrul evenimentului a fost continutul proiectului hotararii de guvern privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare pentru alegerile locale din anul 2020, precizeaza sursa citata.Totodata, un alt punct adus in discutie a fost proiectul hotararii de guvern referitoare la aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor locale, mai arata AEP.Incepand de luni, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti pot demara actiunile de colectare a listelor de sustinatori ai candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti ai consiliilor judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al Capitalei.Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat vineri reperele calendaristice ale perioadei electorale pentru alegerile locale din acest an, dupa promulgarea legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora de catre presedintele Klaus Iohannis . Alegerile locale din acest an sunt programate pentru data de 27 septembrieAstfel, de la data intrarii in vigoare a acestei legi, respectiv 20 iulie, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti pot demara actiunile de colectare a listelor de sustinatori ai candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti ai consiliilor judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti.Perioada de inregistrare a aliantelor electorale este 7 - 11 august, iar depunerea candidaturilor se va putea face intre 7 si 18 august. Campania electorala va incepe in data de 28 august si se va incheia pe 26 septembrie, la ora 7,00.