Sotia fostului purtator de cuvant al STS, numita de Doina Gradea sefa cabinetului sau de director la TVR

Luiza Fulea este sotia lui Adrian Fulea, fost jurnalist TVR, care a avut timp de 15 ani pozitia de purtator de cuvant la Serviciul de Telecomunicatii Speciale - STS . Adrian Fulea lucreaza si el la Televiziunea Nationala, fiind coordonatorul Compartimentul Informatii Clasificate.Functia de director de cabinet reprezinta o rampa de lansare in interiorul televiziunii de stat. Fosta sefa de cabineta PDG-ului Doina Gradea, Adela Stirbescu, a fost numita sefa la TVR International, tot in aceeasi decizie luata luni, conform paginademedia.ro Deputatul Iulian Bulai a afirmat ca Doina Gradea are o atitudine de dictator, dupa ce a facut mai multe numiri, fara a consulta Consiliul de Administratie.CITESTE SI: Continuia razboiul dintre Iulian Bulai (USR) si sefa TVR: Mentine un sistem de santaj la adresa angajatilor. E ca un dictator