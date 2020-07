STS: Aproape 5 milioane de persoane au sunat la 112 in primele 6 luni ale anului

"Cetatenii au sunat mai responsabil la numarul 112 in acest an, apelurile non- urgente fiind in scadere cu 18,31% in comparatie cu perioada similara din 2019. Peste jumatate dintre apelurile de urgenta au fost transferate catre Ambulanta", arata un comunicat al STS transmis AGERPRES.Astfel, conform statisticilor Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), administratorul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU), in perioada ianuarie - iunie 2020, din totalul de 4.896.707 apeluri, un numar de 2.669.464 apeluri au reprezentat urgente (54,52%), iar 2.227.243 au fost apeluri non-urgente (45.48%).STS apreciaza ca, in contextul pandemiei COVID-19, "este remarcabil ca, si in acest context, numarul de apeluri non-urgente a scazut, ceea ce demonstreaza ca cetatenii au inteles importanta apelarii responsabile a numarului unic de urgenta".In prima jumatate a acestui an, cetatenii din zona Bucuresti-Ilfov au apelat cu cea mare responsabilitate Serviciul de urgenta 112, aproape 64,89% din totalul apelurilor reprezentand urgente reale pentru care s-au alertat agentiile specializate de interventie (Ambulanta, ISU- SMURD , Politie, Jandarmerie).Sunt insa si judete unde ponderea apelurilor non-urgente este foarte ridicata, arata STS: Gorj (65,90%), Harghita (64,21%) si Mures (61,49%) si reaminteste cetatenilor sa sune la 112 doar cand au cu adevarat o urgenta.La nivel national, cele mai multe apeluri sunt preluate de catre operatorii STS din cadrul Centrului 112 Bucuresti-Ilfov - 747.518 apeluri. Pe locul al doilea ca numar al apelurilor efectuate de catre cetateni la numarul de urgenta 112 se situeaza judetul Iasi, cu un total de 228.082 apeluri, din care 64,19% au fost apeluri de urgenta. Cel de-al treilea judet ca numar de apeluri la 112 este Constanta, cu un total de 198.609 apeluri, dintre care 47,89% reprezentand urgente.In functie de agentiile specializate de interventie catre care operatorii STS au transferat apelurile, situatia se prezinta astfel: Ambulanta - 54,03% (1.770.037 apeluri), urmate de Politie - 23,29% (762.853 apeluri), ISU-SMURD -17,70% (579.682 apeluri), Jandarmerie - 4,33% (141.972 apeluri) si alte agentii - 0,65% (21.269 apeluri).In contextul pandemiei de COVID-19, operatorii STS au preluat 70.338 de apeluri prin care cetatenii semnalau simptome ale virusului, faptul ca s-au intors din zone de focar, au intrat in contact cu persoane confirmate pozitiv sau ca au cunostinta de incalcari ale restrictiilor stabilite de autoritati In foarte multe cazuri, cetatenii au sunat la numarul unic de urgenta 112 pentru a afla informatii despre noul coronavirus , fara a avea urgente reale. In acest sens, STS aminteste ca a fost operationalizat numarul TELVERDE - 0800.800.358, linie telefonica alocata strict pentru informarea cetatenilor despre COVID-19.Conform noii legislatii adoptate la sfarsitul lunii martie a.c., apelarea abuziva a Serviciului de urgenta 112 se pedepseste cu amenzi cuprinse intre 1.000 si 2.000 de lei sau cu prestarea de la 100 la 200 de ore de activitati in folosul comunitatii, iar alertarea falsa a agentiilor de interventie se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei sau cu prestarea de la 200 la 400 de ore de activitati in folosul comunitatii, arata reprezentantii STS.