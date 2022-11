Un student zambian trimis la închisoare în Rusia a fost găsit mort în Ucraina. Moscova, somată să ofere de urgență explicații

Un student zambian care a fost condamnat la închisoare în Rusia a fost ucis în Ucraina în timp ce lupta de partea rusă, a declarat ministerul de Externe al Zambiei.

Lemekhani Nathan Nyirenda, în vârstă de 23 de ani, studia inginerie nucleară la Institutul de Fizică de Inginerie din Moscova (MEPhI), a declarat ministrul de externe Stanley Kakubo, într-un comunicat de presă transmis luni, 14 noiembrie.

