Student la criminologie, condamnat la închisoare pe viață după uciderea a patru colegi. „Ești diabolic. Nu este loc pentru tine în rai” VIDEO

Un student american la criminologie care a șocat Statele Unite ucigând patru colegi fără a-și dezvălui vreodată motivele a fost condamnat, miercuri, 23 iulie, la închisoare pe viață fără eliberare condiționată, informează AFP.

După doi ani și jumătate de tăcere, Bryan Kohberger, în vârstă de 30 de ani, a pledat vinovat pentru cvadrupla crimă comisă în noiembrie 2022, care a terorizat orășelul Moscow, în Idaho (nord-vest). Această decizie i-a permis să evite pedeapsa cu moartea.

Povestea a fascinat America: cadavrele lui Kaylee Goncalves și Madison Mogen, ambele în vârstă de 21 de ani, și Xana Kernodle și Ethan Chapin, ambii în vârstă de 20 de ani și aflați într-o relație, au fost descoperite într-o casă cu răni de cuțit. Acești studenți obișnuiți au fost uciși în somn, fără să-i trezească pe ceilalți doi colegi de apartament.

Ancheta a stagnat timp de două luni înainte ca poliția să-l aresteze pe Kohberger la 30 decembrie 2022, la mii de kilometri de locul crimei, la domiciliul părinților săi din Pennsylvania.

La momentul crimelor, el studia la Universitatea de Stat din Washington, cu ambiția de a obține un doctorat în criminologie. ADN-ul său a fost comparat cu teaca unui cuțit recuperat de la locul crimei. O înregistrare video arată, de asemenea, o mașină asemănătoare cu a sa care circula prin cartierul victimelor la momentul crimelor.

Dar, în afară de aceste elemente, ancheta nu a reușit niciodată să stabilească un motiv și el a rămas întotdeauna tăcut. Acest comportament l-a exasperat în mod evident pe judecătorul Steven Hippler, care l-a descris miercuri drept un „laș” în căutare de atenție.

„Cu cât încercăm mai mult să găsim o explicație pentru inexplicabil, cu cât încercăm mai mult să extragem un motiv, cu atât îi oferim mai multă putere și control”, a declarat judecătorul, care a considerat că este „timpul să punem capăt celor 15 minute de faimă ale domnului Kohberger”.

„Este timpul ca el să fie condamnat la infamia și izolarea încarcerării perpetue”, a insistat el, cerând ca această afacere să nu fie transformată într-o carte sau într-un documentar. „Sper sincer că nimeni nu se va înjosi să îi ofere notorietatea pe care o dorește”, a conchis el.

