Studenta la Medicină care vrea să renunțe la ultimul an de facultate după ce s-a angajat: "Venit săptămânal net 800-900 de euro, chirie, utilități și mașină asigurate de companie"

Până la începerea unui nou an universitar au mai rămas doar două săptămâni. Mulți au lucrat în timpul vacanței pentru a pune niște bani deoparte.

Este cazul unei studente la Medicină care a găsit în Olanda un loc de muncă bine plătit, iar acum este tentat să îl păstreze și să renunțe la terminarea studiilor. Acesta a cerut păreri pe această temă în mediul online.

"Vin cu următoarea întâmplare Short story, după sesiune, la mijlocul lunii iulie am plecat în Olanda din varii motive. În prezent lucrez într-un aeroport între 40-60 de ore pe săptămână, venit săptămânal net 800-900€, chirie, utilități și mașină asigurate de companie. Bonus, îmi place jobul, merg cu bucurie la muncă.

Cum mă pot întoarce să învăț un an pentru un examen, ca mai apoi să câștig mai puțin într-o lună decât câștig aici într-o săptămână!? Nu mai pare fezabilă pentru mine toată ideea în sine. (Și nu, nu fac medicina pentru bani.)

So, mă întorc sau rămân? Vreau doar să aud alte păreri, mersi! Zi faină să aveți!", a scris tânărul pe Reddit.

"Sfatul meu e să îți iei diplomă de licență"

În comentarii, cei mai mulți recomandă să termine studiile.

"Termină facultatea că e păcat de 5 ani până acum. Poate reușești să înveți olandeză și pleci acolo că medic rezident, fără să mai dai examenul aici. Nu știu cum e în Olanda, dar multe țări UE acceptă rezidenți, vezi politica fiecăreia."

"Termină 6 ani aici, că licența se ia fără foarte mari bătăi de cap (comparativ cu rezi) și apoi poți aplica liniștită. Dacă vreodată se întâmplă ceva și va trebui să te întorci, măcar vei avea facultatea terminată+/- rezidențiatul de acolo. Vei putea să te integrezi mult mai ușor."

"Ca cineva care a avut gânduri similare de renunțare pe ultima sută de metri, sfatul meu e să îți iei diploma de licență. Trage cât poți de mult să treci examenele anul asta și prezintă licență. În cazul în care se întâmplă ceva neprevăzut și nu rămâi fără jobul acela, poți liniștit să te apuci de învățat pentru rezi și să îl dai. Știu că e un stres mare, eu am fost în burnout în anul 6 și nu știu cum am reușit să termin, dar profită de faptul că mai e puțin și vei avea o diplomă care îți da o mică siguranță pe viitor."

"Consider că o gândești pe termen foarte scurt, dar în contextul facultății nu o poți gândi așa.

Ai tras de facultatea aia 5 ani, iar acum vrei să renunți fiindcă câștigi mai bine lucrând în aeroport.

Dar ce oportunități de creștere profesională ai acolo? Peste 5-10 ani nu vei regreta că renunți la medicină pentru 800-900€ pe săptămână?

Mai ai doar 1 an de facultate, iar pe termen lung cred că ai mult mai mult de câștigat dacă tragi acum de el."

"Nu arunca la gunoi 5 ani din viață!"

"Şi eu încep anul 6. Deja nu mă mai înțeleg cu părinții și ei mă văd că pe o povară de întreținut deși stau la cămin și am cheltuieli minime și am mai și lucrat în fiecare vara Când mă gândesc că mai am încă 1 an jumate mă ia gaia. Și când mă gândesc că o să fiu rezidență și o să iau salariu mai puțin decât câștigăm ca ospătăriță la terasă e ceva. Eu îmi zic că timpul le rezolvă pe toate, că mai e puțin, că după muncă depusă o să îmi mulțumesc și continui pentru că nu ai timp să te plângi odată ce tu ai ales această facultate și god damn ai ajuns anul 6, sunt convinsă că ești deșteaptă, ambițioasă, determinată și ai o grămadă de calități care te-au ajutat să ajungi până aici. Oportunități o să mai fie și în medicină, și în alt domeniu DAR NU POȚI SĂ TE LAȘI ÎN ANUL 6 și peste ani să te întrebi cum ar fi fost dacă?""

"Termină facultatea, nu fă prostia să renunți! Nu te obligă nimeni să profesezi apoi. Nu arunca la gunoi 5 ani din viață! Sănătate și înțelepciune!"

"După multele comentarii pro, mă alătur și eu opiniei că e mai bine să termini facultatea. Mă gândesc că e frustrant să lași salariul acela și toate beneficiile în urmă (cel puțin temporar), dar nu știi ce se mai întâmplă în viață, iar diplomă aia o să fie că o plasă de siguranță pe care știi că o ai în caz de orice.

Chiar dacă nu vei profesa medicină după, având în vedere că multă lume are acum studii superioare și diplomă de licență, ar fi un plus să ai și tu diplomă aia de licență. Din câte știam, unele joburi sunt plătite mai bine doar pentru că ai studii superioare, nu contează care, iar că să faci o facultate nouă, de alți minim 3 ani, nu știu dacă ar fi în avantaj față de încă 1 an la medicină, unde măcar nu e totul nou.

Iar ca să supraviețuiești acestui an, te-aș sfătui să îți găsești oameni sau activități care să-ți dea un sens și să îți facă experiența mai agreabilă sau chiar plăcută: interacțiuni cu colegii sau alți prieteni, poate ceva activitate de voluntariat etc, iar spre final poate chiar să te bucuri de evenimentele de la sfârșit (căci chiar dacă nu ai terminat cu entuziasmul cu care ai fi sperat, totuși ai supraviețuit celor 6 ani de Medicină). Mult succes și înțelepciune în alegere!"

"Eu aș îngheța anul la medicină. Aș economisi maxim între timp vreo 50k euro. Și după m-aș întoarce în Ro, aș termină facultatea și aș da reziul. Sincer, oferta de lucru pe care ai prins-o e foarte avantajoasă, dacă renunți la ea e posibil că după să nu mai găsești ceva similar. Iar un an în plus sau în minus nu prea contează la medicină. Cum investești banii e treaba ta dar ar reprezenta o sumă frumușică pe care să poți clădi un viitor în țară, mai ales cu o meserie așa de frumoasă că cea de medic".

