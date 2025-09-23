Studentă găsită moartă în toaleta unui club de noapte. Ce s-a întâmplat cu tânăra de 20 de ani

Autor: Maria Popa
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 10:13
625 citiri
Studentă găsită moartă în toaleta unui club de noapte. Ce s-a întâmplat cu tânăra de 20 de ani
Oameni în club Foto: Pixabay

O studentă de 20 de ani de la Universitatea Anglia Ruskin din Cambridge a murit după un atac de astm, într-un club de noapte.

Tânăra a fost descoperită în toaleta clubului, în stop cardiac.

Zoe Nunn fusese internată în copilărie cu astm, dar nu mai avusese atacuri de mult timp și nu avea inhalatorul de urgență la ea, potrivit The Independent.

În urma autopsiei s-a confirmat că stopul cardiac a fost cauzat de atacul de astm.

Familia tinerei face campanie pentru conștientizarea riscurilor, după ce doctorii au confirmat că aceasta ar fi putut fi salvată dacă avea inhalatorul la ea.

Părinții și sora ei, Lily, colaborează cu organizația Asthma+Lung UK pentru a avertiza studenții.

Potrivit statisticilor din Anglia, toamna se înregistrează cu 70% mai multe internări de urgență pentru astm la tinerii de 15-24 de ani decât vara. În anul 2024, cazurile s-au triplat între august și octombrie în Anglia.

Familia a donat organele tinerei și recomandă studenților cu astm să se înregistreze la un medic universitar, să aibă mereu inhalatoarele și să informeze prietenii despre afecțiune.

„Dacă putem convinge măcar o persoană să poarte un inhalator, putem preveni ca o altă familie să treacă prin ceea ce am trecut noi”, spune mama studentei.

Marea Britanie anunță că va doborî avioanele rusești care i-ar intra în spațiul aerian: "Suntem vigilenți. Suntem hotărâți" VIDEO
Marea Britanie anunță că va doborî avioanele rusești care i-ar intra în spațiul aerian: "Suntem vigilenți. Suntem hotărâți" VIDEO
Ministrul de Externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a lansat un avertisment direct la adresa Rusiei, avertizând că Marea Britanie este decisă "să intercepteze" avioane ale Rusiei care ar...
Un balerin dă în judecată poliția pentru aproape 700.000 de euro. Susține că a fost accidentat în timpul unei percheziții corporale agresive
Un balerin dă în judecată poliția pentru aproape 700.000 de euro. Susține că a fost accidentat în timpul unei percheziții corporale agresive
Un fost balerin din Londra dă în judecată poliția Metropolitană pentru 600.000 de lire sterline, susținând că a fost rănit la un picior în timpul unei percheziții făcute de oamenii...
#Studenta moarta, #club, #astm, #Marea Britanie, #studenti, #criza astm , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
Digi24.ro
VIDEO Chirurg acuzat de malpraxis: o pacienta spune ca s-a internat pentru lifting mamar si s-a ales cu alta operatie
Adevarul.ro
"Agent Cornetto": femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizata in muncitoare de fabrica

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a reușit Horațiu Potra să fugă din țară, deși era monitorizat, filat, interceptat permanent din 10 decembrie 2024
  2. F-47, avionul cu care SUA vor domina China și Rusia, a intrat deja în producție. Aeronava de generația a VI-a a fost anunțată personal de Donald Trump anul acesta
  3. Ce ar însemna o revizuire a Constituției pentru a diminua puterea CCR. Politolog: ”Vom avea probabil și o criză mult mai mare”
  4. O adolescentă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă. Unde a avut loc tragedia
  5. Studentă găsită moartă în toaleta unui club de noapte. Ce s-a întâmplat cu tânăra de 20 de ani
  6. CTP taxează discursul plin de ură al președintelui SUA: "King Jong Trump a declarat rânjind că el își urăște oponenții și nu le dorește binele"
  7. Femeie condamnată la închisoare după ce și-a ucis copiii. Minorii au fost ascunși în valize
  8. Avertismentul Jandarmeriei privind desfășurarea a peste 500 de militari români și străini: ”Facem apel la populație să nu intre în panică!”
  9. Lovitură pentru Donald Trump. Germania a lansat un uriaș plan de achiziții militare, de peste 80 de miliarde de euro, însă doar 8% sunt din SUA
  10. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. De când încep să scadă temperaturile