Studentă găsită moartă în toaleta unui club de noapte. Ce s-a întâmplat cu tânăra de 20 de ani

O studentă de 20 de ani de la Universitatea Anglia Ruskin din Cambridge a murit după un atac de astm, într-un club de noapte.

Tânăra a fost descoperită în toaleta clubului, în stop cardiac.

Zoe Nunn fusese internată în copilărie cu astm, dar nu mai avusese atacuri de mult timp și nu avea inhalatorul de urgență la ea, potrivit The Independent.

În urma autopsiei s-a confirmat că stopul cardiac a fost cauzat de atacul de astm.

Familia tinerei face campanie pentru conștientizarea riscurilor, după ce doctorii au confirmat că aceasta ar fi putut fi salvată dacă avea inhalatorul la ea.

Părinții și sora ei, Lily, colaborează cu organizația Asthma+Lung UK pentru a avertiza studenții.

Potrivit statisticilor din Anglia, toamna se înregistrează cu 70% mai multe internări de urgență pentru astm la tinerii de 15-24 de ani decât vara. În anul 2024, cazurile s-au triplat între august și octombrie în Anglia.

Familia a donat organele tinerei și recomandă studenților cu astm să se înregistreze la un medic universitar, să aibă mereu inhalatoarele și să informeze prietenii despre afecțiune.

„Dacă putem convinge măcar o persoană să poarte un inhalator, putem preveni ca o altă familie să treacă prin ceea ce am trecut noi”, spune mama studentei.

Ads