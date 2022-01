O studentă de la UMF Iași a fost reținută abuziv și expulzată din Belgia. Momentele de coșmar prin care a trecut tânăra

Ouiam Ziti, o studentă din Maroc care urmează cursurile UMF Iași, la Medicină Dentară, a trecut prin momente cumplite în Belgia, unde a vrut să își petreacă vacanța cu familia.

Tânăra susține că a fost reținută abuziv pe Aeroportul Charleroi din Bruxelles și expulzată apoi în România.

Studenta plănuia să stea câteva zile la unchiul său din Belgia, începând cu 13 decembrie, după care să meargă la fratele său geamăn, în Lille.

Pe aeroportul Charleroi însă, a fost oprită și apoi escortată la Centrul de Tranzit Caricole, din Steenkkerzeel, unde a fost ținută 11 zile, din care șase în izolare. În acest timp, nu a avut acces la telefon sau la medicamentele sale pentru inimă.

Tânăra reclamă că i s-au încălcat drepturi fundamentale

”Am studiat doi ani în Belgia înainte de a veni în România. Am obiceiul să fac acest drum, adică între orașul în care locuiesc în România și Charleroi, și nu am avut niciodată probleme cu poliția. Pe 13 decembrie, ajung în fața polițistului la aeroportul în cauză și îmi prezint pașaportul marocan, permisul de ședere și viza Schengen eliberată de autoritățile franceze, pe care deja am folosit-o pentru a călători în Spania, fără nici o problemă.

Polițistul mă întreabă la cine merg la Bruxelles. I-am explicat că mă duc la unchiul meu, care îmi este garant de 6 ani, pentru a petrece câteva zile cu el și că am actele care dovedesc asta. De ce Charleroi? Răspund că este cel mai apropiat oraș de Lille, unde se află fratele meu. Și toată lumea face acest fel de călătorie fără nici o grijă”, a povestit studenta.

Ulterior, polițiștul a întrebat-o dacă are bani la ea. Aceasta i-a spus că are cash doar 10 euro, dar că are o sumă suficientă pe card.

”Polițistul îmi ia cardul și îmi spune că nu este valabil pentru el. Este prima dată în viața mea când mi se întâmplă asta. Apoi mi-a spus cu un aer batjocoritor: ești studentă la Stomatologie, uite, am o carie. Putem aranja ceva”, a mai spus Ouiam Ziti.

Tânăra a reușit să-și sune unchiul, care le-a confirmat polițiștilor că o așteaptă, spunându-le că este gata să ofere orice element de lichiditate și comunicându-le toate detaliile bancare. ”Le-a oferit toate soluțiile posibile”, a spus ea, dar fără rezultat.

Abuzurile la care a fost supusă studenta

Polițiștii au continuat să o interogheze pe tânără, întrebând-o dacă are și bilet retur. Fata le-a explicat că după vacanță, va reveni în România pentru examene și că are bilet înapoi, dar din Franța, unde trebuia să își întâlnească fratele.

”Polițistul își imaginează aici un întreg scenariu, spunând că vreau să mă stabilesc în Belgia pentru 22 de zile. Doar că acestea nu au fost declarațiile mele. Îi explicam că am de gând să petrec câteva zile cu unchiul meu, înainte de a pleca în Franța la fratele meu. Și că nu aveam de gând să stau deloc 22 de zile în Belgia. Și că, dacă trebuia să mă întorc în România în aceeași zi, eram gata să o fac fără nici o problemă”, a mai povestit studenta.

Deși nu aveau niciun drept, polițiștii au arestat-o și au închis-o într-o cameră cu ușă dublă, unde nu a primit niciun pahar cu apă. După câteva ore, doi polițiști au venit și au luat-o pe Ouiam pentru a o duce la subsolul Aeroportului Charleroi, într-o cameră închisă.

”Am fost deci arestată administrativ, fără să fiu audiată, fără raport. Potrivit avocatului meu, este ilegal să arestezi pe cineva fără un proces-verbal.

Am stat în această cameră 7 ore. Doi polițiști au venit după aceea să-mi prezinte decizia Ministerului de Externe belgian și că am fost expulzată de pe teritoriu, cu anularea vizei mele franceze”, a mai spus tânăra.

Polițiștii i-au confiscat toate lucrurile, inclusiv telefonul mobil.

”Le-am explicat că ar trebui să răspund părinților mei pentru a-i liniști, dar au refuzat categoric să mă lase să vorbesc. În acel moment, m-au dus la polițistul din birou pentru a-mi explica decizia Agenției. Îmi spune că sunt documente de semnat cu privire la revocarea vizei mele și la expulzarea mea. Și îmi explică procedura, că voi fi plasată într-un centru pentru câteva zile, ca să iau zborul de vineri pentru a mă întoarce în România”, a mai declarat Ouiam Ziti.

I s-a spus că poate pleca direct, pe cheltuiala sa, fără să mai treacă prin centru, dacă va semna documentele. Doar că nu a fost lăsată să le citească, polițistul cerându-i doar să le semneze, urmând să primească o copie ulterior.

Pentru că a refuzat semnarea lor, a fost dusă la Centrul închis Carcole, unde a stat în izolare 6 zile, fără tabletă telefon și medicamentele de inimă.

Cu ajutorul unui avocat a depus un recurs, dar nu a avut niciun rezultat: decizia Agenției fusese luată în baza declarației polițistului, conform căreia ea declarase că vrea să stea 22 de zile în Belgia și că nu avea bani.

Mai mult, i s-au pus piedici în a compărea în fața unei comisii pentru a își expune cazul și a arăta varianta sa.

Pe 24 decembrie, în jurul orei 14:30, Ouiam Ziti a fost repatriată în România potrivit radiohit.ro

