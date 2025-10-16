O studentă a dat în judecată universitatea care a obligat-o să plătească peste 30.000 de euro pentru un transfer. Tânăra a câștigat procesul

O studentă a câștigat în instanță procesul împotriva unei facultăți de medicină care a pus-o să plătească 32.500 de euro pentru un transfer.

Suma ar fi fost echivalentă cu taxa de școlarizare pentru toți cei șase ani de studii.

În acest caz, judecătorii au fost de părere că obligația era impusă printr-o clauză abuzivă, iar acum universitatea trebuie să-i restituie studentei întreaga sumă, potrivit Digi24.

Totul a început în vara anului 2023, când studenta din anul I la facultatea de medicină de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a solicitat transferul la o altă facultate, care era mai aproape de casă, adică în Constanța.

Universitatea din Arad a anunțat-o că aprobă acest transfer și că îi va oferi toate documentele necesare, doar că trebuie să plătească taxa aferentă tuturor celor 6 ani de studiu, adică un total de 32.500 de euro.

Tânăra a plătit suma solicitată de universitate ca să reușească să se transfere, dar apoi a dat instituția de învățământ în judecată și a câștigat.

Astfel, în primă instanță, judecătorul a decis că taxa este una abuzivă și a cerut returnarea întregii sume cu dobânda aferentă. De asemenea, judecătorul a mai cerut ca Universitatea din Arad să acopere și cheltuielile de judecată.

Decizia nu este definitivă. Universitatea a atacat-o deja în apel.

Ads