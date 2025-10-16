O studentă a dat în judecată universitatea care a obligat-o să plătească peste 30.000 de euro pentru un transfer. Tânăra a câștigat procesul

Autor: Maria Popa
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 10:53
834 citiri
O studentă a dat în judecată universitatea care a obligat-o să plătească peste 30.000 de euro pentru un transfer. Tânăra a câștigat procesul
Studenți Foto: Facebook/Ministerul Educației România

O studentă a câștigat în instanță procesul împotriva unei facultăți de medicină care a pus-o să plătească 32.500 de euro pentru un transfer.

Suma ar fi fost echivalentă cu taxa de școlarizare pentru toți cei șase ani de studii.

În acest caz, judecătorii au fost de părere că obligația era impusă printr-o clauză abuzivă, iar acum universitatea trebuie să-i restituie studentei întreaga sumă, potrivit Digi24.

Totul a început în vara anului 2023, când studenta din anul I la facultatea de medicină de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a solicitat transferul la o altă facultate, care era mai aproape de casă, adică în Constanța.

Universitatea din Arad a anunțat-o că aprobă acest transfer și că îi va oferi toate documentele necesare, doar că trebuie să plătească taxa aferentă tuturor celor 6 ani de studiu, adică un total de 32.500 de euro.

Tânăra a plătit suma solicitată de universitate ca să reușească să se transfere, dar apoi a dat instituția de învățământ în judecată și a câștigat.

Astfel, în primă instanță, judecătorul a decis că taxa este una abuzivă și a cerut returnarea întregii sume cu dobânda aferentă. De asemenea, judecătorul a mai cerut ca Universitatea din Arad să acopere și cheltuielile de judecată.

Decizia nu este definitivă. Universitatea a atacat-o deja în apel.

Tupeu de deputat AUR. Întrebat de bolidul de lux cu care se plimbă, dar nu apare în declarația de avere, a dat un răspuns sfidător: "Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?" VIDEO
Tupeu de deputat AUR. Întrebat de bolidul de lux cu care se plimbă, dar nu apare în declarația de avere, a dat un răspuns sfidător: "Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?" VIDEO
Deputatul AUR Eduard Koler a atras atenția după ce a fost surprins plecând de la Parlament cu un BMW XM în valoare de peste 150.000 de euro, vehicul care nu apare în declarația sa de avere....
Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul discută joi extinderea termenului de implementare a programului INVESTALIM, măsură motivată de complexitatea proiectelor și durata mare a procedurilor administrative. Conform...
#studenta, #castigare proces, #Universitate, #Arad, #transfer, #studenti romani , #studenti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat presedintele statului si de ce nu este ingrijorat Nicusor Dan de amenintarile AUR

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un nou caz de femicid în România. Un bărbat și-a înjunghiat mortal partenera. Suspectul este recidivist
  2. Bărbat din Alba, trimis în judecată după ce a încercat să lovească doi poliţişti cu maşina
  3. Polițist cercetat după ce a agresat un minor la o petrecere. Unde a avut loc incidentul
  4. Raport UNICEF: Copilărie crescută cu frica
  5. Românii vor primi un cod personal de sănătate la naștere, diferit de CNP. Cum va funcționa și ce informații va centraliza pentru fiecare pacient
  6. Schemă de vânzări fictive în Capitală. Ancheta ar include referințe la Carmen Dan și Cristi Borcea SURSE
  7. UE lucrează la o lege care să folosească la reconstrucția Ucrainei veniturile din activele ruseşti blocate
  8. Ministrul Energiei anunță repornirea lucrărilor la șapte hidrocentrale: "Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică"
  9. O studentă a dat în judecată universitatea care a obligat-o să plătească peste 30.000 de euro pentru un transfer. Tânăra a câștigat procesul
  10. Revizie capitală la rafinăria Petrotel Lukoil Ploiești. Avertisment pentru localnici: zgomote puternice și mirosuri specifice