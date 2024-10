Mărturiile cutremurătoare ale unei studente hărțuite de profesorul Alfred Bulai: „Ce sâni mișto ai gagico, ție ți se văd țâțele!”

Detalii cutremurătoare ies la iveală, în scandalul în care este implicat sociologul Alfred Bulai, fost profesor universitar la SNSPA, fiind acuzat de comportament abuziv și hărțuire sexuală față de studenți relatând metodele prin care acesta ar fi pus presiune pe studenți și studente, propunând „jocuri” și „teme” cu tentă sexuală.

Victimele sale susțin că Bulai le evalua aspectul fizic, le cerea să fie cât mai sexy și, în multe cazuri, le convingea să se dezbrace.

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, o fostă studentă a povestit anchetatorilor cum Alfred Bulai a continuat comportamentul abuziv și după stagiul de practică din comuna Albac, din vara anului 2023. Din cauza situațiilor jenante și apăsătoare prin care a trecut, aceasta a cerut ajutorul unui psiholog.

„Nu puteam să fiu în același perimetru cu el, pur și simplu, și să nu fiu speriată. Știam că o să îmi pierd mințile, că o să fiu prea speriată să îmi continui viața de student (...) că va trebui să îmi continui viața de student după așa ceva și știind că el este în aceași clădire cu mine și știind că poate să îmi influențeze notele, cât și licența. De asta îmi era cel mai frică, că nu pot da licența sau mă lasă restant la cursuri”, a declarat aceasta.

„Compuneri” și întrebări ipotetice cu conotații sexuale

Conform mărturiilor date în fața anchetatorilor, sociologul obișnuia să le ceară studenților să scrie „compuneri” sau să răspundă unor întrebări „ipotetice”, în majoritate cu teme de natură sexuală, punându-i pe studenți într-o poziție extrem de incomodă.

„Aceste compuneri pe care ni le dădea atât la practică, cât și la curs... Ne punea întrebări ipotetice, dacă am fi în stare să facem ceva anume, cum am reacționa, dar tot de natură sexuală și foarte incomod de răspuns. Încercam să nu mă uit în direcția lui, că poate nu vorbește de mine, am simțit că am primit o atenție în plus, față de ceilalți colegi atât la curs, cât și în afara orelor”, a povestit una dintre victime.

Fosta studentă a descris cum a ajuns să participe la întâlniri „private” cu Alfred Bulai, deși acestea erau prezentate ca fiind opționale. Temându-se de posibilele consecințe, ea a ales să participe:

„Am ajuns să merg deoarece mai mulți colegi ziceau că se duc și nu voiam să ies în evidență cu ceva, chiar dacă era prezentat că era opțional, am înțeles încă din practică faptul că opționalul nu prea exista, existau consecințe dacă nu facem cum spune el să facem.”

În timpul acestor întâlniri, Bulai ar fi sfătuit-o cum să fie „femeia fatală” și cum să își folosească sexualitatea pentru a manipula bărbații, în timp ce în public făcea remarci jignitoare, spunându-i „ce sâni mișto ai gagico, ție ți se văd țâțele!”.

Pe măsură ce timpul trecea, Alfred Bulai devenea din ce în ce mai insistent, chemând-o la întâlniri în spatele facultății sau la terase din apropiere. Discuțiile din pauze se axau pe aspectul său fizic, în special pe sâni, iar colegii erau martori la aceste remarci inadecvate. De asemenea, acesta îi făcea reproșuri dacă se așeza în ultima bancă, spunându-i că „numai o femeie proastă ar sta departe de el”.

Studenta a relatat în fața anchetatorilor cum aceste experiențe i-au afectat sănătatea psihică și i-au influențat performanța academică: „Era un stres constant, știam – în ziua când trebuia să mă văd cu el – că trebuie să mă pregătesc mental cu 5 zile înainte. Mi-a stricat percepția multor lucruri asupra mea, m-a făcut să mă desconsider mult (...) Ce a făcut el din mine... nu se repară... Sper să se repare... Îmi este dor de ce era înainte de asta.”

