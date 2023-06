Fricile unei studente din România care merge în SUA prin programul Work and Travel: „Am auzit tot felul de povești cu violuri, omucideri”

O studentă din România care a obținut dreptul de a merge în America prin programul Work and Travel și-a exprimat, pe grupul românilor din SUA, teama cu privire la poveștile „de groază” pe care le-a auzit despre SUA.

„Sunt fată, am 20 de ani și urmează să vin în America peste vară cu programul Work and Travel. Nu știu dacă sunt imatură să gândesc chestiile astea, dar mi-e cumva frică acum că stau să mă gândesc. Am auzit de-a lungul timpului tot felul de povești cu violuri, omucideri, americanii de regulă au o armă în casă. Mi se pare că vin acolo și sunt expusă la tot felul de pericole fără să mă pot apăra în vreun fel dacă va fi cazul”, a scris tânăra, cerând sfatul comunității de români din SUA.

Postarea tinerei a generat peste 200 de comentarii, cei mai mulți încurajând-o să își depășească frica.

„Sa vii fara teama. Ai incredere in tine si instinctul tau de aparare. In general, daca te asociezi cu oameni pasnici vei fi bine. Despre violuri: 3 din 4 violuri sunt comise de o persoana cunoscuta victimei (amic, prieten, coleg de scoala/servici sau ruda); cand iesi la distractie sa ai o persoana de baza cu tine (iesi in “perechi”). Spune cuiva unde mergi si la ce ora (aproximativ) crezi ca te intorci. Invata sa te “aperi” ca un adult dar bucura-te ca o adolescenta de tot ceea ce te imprejoara. America e frumoasa, vino cu fruntea limpede!”, a scris o membră a grupului.

„Stai linistita, sunt convinsa ca vei fi ok. SUA este mare, presupun ca nu vei locui in periferia Chicago sau in Bronx si deci nimeni nu te va impusca. Legat de violuri, cred ca se aplica regulile de prudenta de peste tot: nu te increde in necunoscuti si nu merge cu ei in locuri izolate chiar daca sunt prietenosi; atentie la abuzul de alcool si la posibilitatea de a fi drogata fara voie etc. Sunt convinsa ca va fi ok si vei avea o vara frumoasa”, a fost sfatul unei alte românce.

Ads

„Și eu am fost in același program cu ani in urma. Aceleași decizii pe care le-am luat in facultate, le-am aplicat și in State. Cu cine ma împrietenesc, la ce ora ies in oraș, unde ies in oraș, etc. Eu zic ca totul o sa fie bine si vei avea o experiența buna!Americanii sunt oameni buni, destepti si civilizati, in general”, a explicat o altă membră a grupului Români în SUA.

„Nu e chiar ca în filme”

O membră a grupului care a fost în SUA de cinci ori prin programul Work and Travel a încurajat-o pe tânără să nu se teamă pentru că „e mai periculos sa stai in tara pe timpul verii”.

„Iesi din comfort zone si nu-ti fie teama ca nu e chiar ca in filme. Am fost de 5 ori in State cu acest program si recomand tuturor sa faca asta. E o sansa unica in viata si trebuie sa profiti de ea”, a fost sfatul femeii.

„America e mai mare ca Europa. Are 50 de state diferite si mii de comunitati cvasi-independente cu propriile lor reguli. Think about it this way: Daca cineva te-ar intreba cum sta treaba cu piata imobiliara în Europa, ca vrea sa se mute acolo, ce-ai raspunde?”, a intervenit un membru al grupului.

Ads

„Violuri și omoruri se întâmplă peste tot în lume, inclusiv România.

În ceea ce privește armele, 99.95% dintre cei ce le au sunt pentru vânătoare, sport și autoapărare. Ei sunt cea mai mare parte, și nu cei de care ar trebui să-ți fie frică. Sper să ai o experiență minunată și să vedem în câteva luni postarea ta despre cum se schimbă viza și cum se rămâne aici”, comentat un alt membru al grupului de români din SUA.

Printre cei care au intervenit în discuție au fost și unii care au descurajat-o pe autoarea postării.

„Eu am intalnit un baiat in Bar Harbor cu Work and Travel cand am fost cu sotul in vacanta. Plangea si isi numara zilele sa plece si a zis ca e in depresie si ca ii pare rau ca a venit in SUA . Apoi am mai dat de 2 romance cu work and travel in Naugatuck Island si erau si ele in depresie si plangeau si isi numara zilele sa plece acasa.

Am mai intlanit o romanca pana in 25 care lucra la sala de gym de copii, la fel isi numara zilele sa plece in Romania, ea nu era cu work and travel ci lucra pentru un roman ca invatoare de gimnastica pentru copii. Eu nu am dat peste cazuri fericite aici. Stiu si bone mai in varsta care au venit aici la familii de romani, toate au plecat, la fel isi numarau zilele sa plece acasa”, a comentat o româncă stabilită în SUA.

Ce este Work and Travel

Potrivit workandtravelclub.ro, Work and Travel USA este un program pilot iniţiat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în a doua jumătate a secolului trecut, care oferă tinerilor studenţi de pe întreg mapamondul oportunitatea de a trăi pentru perioada vacanţei de vară „visul american”.