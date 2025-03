Studenta care a devenit celebră după ce a ajuns în arestul Poliției. Tânăra a devenit virală pe rețelele sociale: „Au arestat-o pe Miss America” FOTO/VIDEO

O studentă din SUA a devenit celebră pe rețelele sociale, după ce fotografia sa din arestul Poliției a fost distribuită masiv pe internet.

Lily Stewart, care este studentă la Universitatea din Georgia, a fost reținut în data de 8 martie pentru depășirea limitei de viteză. Această infracțiune minoră poate atrage o amendă de până la 1.000 de dolari.

Chiar dacă astfel de cazuri sunt frecvente în America, poza tinerei în care afișează un zâmbet ca în revistele de modă, realizată în arestul Poliției a atras rapid atenția internauților și a devenit virală.

Poza cu tânăra în arest a fost preluată de mai multe publicații internaționale, inclusiv The Independent.

Comentariile internauților nu au întârziat să apară.

„Au arestat-o pe Miss America”, spune unul dintre utilizatori.

Alt internaut spune cu umor: „Vinovată de furtul inimii mele, onorată instanță”.

„Trebuie să fi fost o reducere la Lululemon”, spune ironic alt utilizator, referindu-se la celebrul brand de îmbrăcăminte sport.

Studenta s-a amuzat de întreaga situație și a postat pe TikTok un clip cu cele mai amuzante comentarii.

Lily Stewart — the University of Georgia student whose mug shot went viral — says she's got dozens of guys in her DMs, ranging from corny young dudes to old creeps 😱😳 https://t.co/fYZl43zmfR pic.twitter.com/fVCqVMATXg