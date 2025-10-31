Studenții de la Medicină, dependenți de inteligența artificială? Cum vor arăta doctorii de mâine. Student: „Mulți colegi folosesc, eu nu vad o dependență”

Inteligența artificială a cucerit mediul academic, devenind unealta preferată de plagiat a studenților, precum și a unor profesori pentru pregătirea cursurilor. Ne-am obișnuit cu fenomenul, dar oare poate apărea o problemă atunci când tehnologia AI ajunge să „învețe” în locul doctorilor de mâine?

Modelele AI pot genera informații plauzibile, dar false, iar verificarea lipsită de rigurozitate poate produce erori de înțelegere. Când utilizarea AI nu este declarată, se ridică probleme de integritate academică. În plus, tinerii pierd ocazia de a exersa comunicarea și documentarea profesionale esențiale în practica medicală.

Însă, folosită corect, tehnologia AI poate fi un instrument valoros pentru studenți. Poate accelera căutările bibliografice și poate sintetiza articole complexe. Poate genera întrebări pentru autoevaluare și scenarii clinice pentru practică, economisind timp pentru aprofundare. De asemenea, ajută la clarificarea limbajului, la traduceri și la adaptarea planului de învățare pentru nevoile fiecăruia.

Pentru a înțelege unde ar trebui trasă linia, Ziare.com a luat legătura cu trei studenți la Medicină.

Tiberiu Donda - student la Medicină, anul 6

„De când a apărut, ChatGPT a devenit un instrument pe care îl folosesc foarte mulți studenți la medicină și, din când știu, situația nu stă prea diferit nici la alte facultăți. Eu îl folosesc în general ca partener de studiu, să zic așa, dar l-am pus și eu să îmi scoată un referat la comandă la geriatrie, anul trecut, când n-am prea avut nici timpul și nici interesul necesare.

La medicină în București metoda principală de evaluare sunt colocviile și examenele. Puținele teme sau referate pe care le-am avut de făcut de-a lungul timpului le pot număra pe degete, și sunt mai degrabă excepții de la regulă. Foarte mulți studenți folosesc, însă, ChatGPT pentru a-și redacta mai ușor lucrarea de disertație și am auzit până acum de un singur caz în care coordonatorul de lucrare să interzică utilizarea instrumentelor AI și să folosească detectoare de inteligență artificială.

E în mod real un instrument foarte util, îți face viața mai simplă. Eu îl folosesc mai ales atunci când învăț ca să îmi explice lucruri pe care nu le înțeleg din cursuri, să-mi detalieze mecanisme fiziopatologice sau să îmi descifreze abrevieri care nu sunt explicate în materialele pe care le primim. Se întâmpla și să primim sarcini prost alese sau prost explicate; studenții ajung să le vadă drept inutile și aleg să le rezolve cât mai repede ca să-și poată investi timpul în altceva.

Probleme de etică cred că apar oricând e vorba de a folosi instrumente AI pentru o lucrare de licență, indiferent de domeniu. Nu e o problemă de genul "ce medicină o să știți voi dacă așa vă scrieți disertația?", la medicină ai oricum de învățat pentru examenele de pe parcursul facultății și, în final, pentru examenul de rezidențiat. Tocmai faptul că rezidențiatul e cea mai importantă probă pentru un student la medicină, face ca lucrarea de disertație să pară doar "o chestie ce trebuie făcută". O mentalitate similară poate fi observată și la profesori - se aude des că unii îndrumători nu citesc prea atent lucrările și că unele comisii de evaluare doar le răsfoiesc.

Când vine vorba de lucrările de disertație, cred că ar ajuta ca procesul să fie puțin normat. Să existe sesiuni de mentorat formale, în care îndrumătorul să se întâlnească cu studentul, să îl ajute cu scrierea lucrării și să îi evalueze progresul. Astăzi nu prea ai senzația că scrii o lucrare științifică reală, care ar putea avea vreun impact oricât de mic, așa că și motivația multora e mică. Eu am ales să nu folosesc ChatGPT în elaborarea lucrării mele, sau să îl folosesc cât mai puțin, strict ca pe un motor de căutare mai avansat, dar cazurile de genul cred că sunt, mai degrabă, rare.

Cred că inteligența artificială poate fi foarte utilă în procesul educațional, atunci când e folosită cum trebuie și când limitările actuale ale modelelor generative sunt bine înțelese. Cred că a folosi instrumentele AI ca pe motoare de căutare care pot raționa si scana mai eficient baze de date sau ca pe un study buddy virtual sunt moduri bune de a utiliza noile tehnologii. Când, însă, ajung o necesitate absolută, îți fac în întregime taskurile sau nu mai poți funcționa eficient fără ele, devin o problemă.”

Mihnea Brașoveanu - student la Medicină, anul 6

„Da, și mulți colegi folosesc. Eu am observat că este utilizat în special ca motor de căutare, alternativă la Chrome etc., deoarece compilează sursele existente, oferind un rezultat mai variat care implică mai puțin efort de a citi toate sursele. De asemenea, este decent și pentru a rezuma articole, ceea ce salvează mult timp. Nu avem lucrări care să poată fi verificate pentru așa ceva. Puținele referate pe care le-am avut de făcut în facultate erau oricum formalități.

Personal, nu văd de ce s-ar putea ivi o problemă de etică în general. AI-ul ar trebui considerat o unealtă de căutare, cel puțin language model-urile pe care le folosește majoritatea. La fel cum nici folosirea Chrome-ului nu impune probleme de etică. Dimpotrivă, oferă un plus în pregătirea persoanelor. Eu nu văd o dependență și nici nu cred că există. Nu cred că ar trebui impuse limitări. Ține de fiecare să-și găsească modalitatea de a folosi ChatGPT-ul.”

Alexandra Papadopol - studentă la Medicină, anul 6

„Experiența mea ca student al Facultății de Medicină poate fi diferită de a celorlalți, dar eu nu am primit teme pe parcursul studiilor universitare. Au fost câteva proiecte pe care le-am realizat în anul I, respectiv II, dar pe atunci nu era, sau nu îmi amintesc să fi fost, atât de accesibilă inteligența artificială. De obicei folosesc ChatGPT pentru a înțelege mecanisme, patologii mult prea sumar explicate în cursuri. Devine foarte atractiv să poți cere o explicație folosind ChatGPT, atunci când tratatele și atlasele medicale sunt greu accesibile (pe de o parte scumpe, dar și voluminoase).

Majoritatea evaluărilor susținute de mine, de când inteligența artificială a devenit populară, au fost de tip examen grilă, deci nu prea a fost cazul să ne punem problema plagiatului. Nu cred că etica are vreo legătură cu faptul că suntem viitori medici sau nu; cred că întrebarea are același răspuns indiferent de domeniu. Cred că lucrarea noastră de disertație nu evaluează în mod real nimic și, de cele mai multe ori, nu e vorba de vreo cercetare la mijloc, dar cred că a te ajuta de inteligența artificială ar trebui să fie diferit de a genera un text cu ajutorul ei. Dacă s-a stabilit ca metodă de evaluare redactarea unei lucrări de licență, fie ea și nefolositoare, atunci fiecare e dator să o realizeze indiferent de domeniul studiilor și, în caz contrar, să suporte consecințele acțiunilor sale.

Personal, eu nu cred în soluții care să rezolve problema folosirii exagerate a inteligenței artificiale în mod direct. Cred că multe dintre căutări vin dintr-o vagă înțelegere a cursurilor și a explicațiilor insuficiente, deci poate lucrând la calitatea procesului de predare se pot diminua din aceste nevoi. Cred că „limitele” sunt ceva relativ. De cele mai multe ori, eu și colegii mei ne folosim de inteligența artificială pentru a putea înțelege o anumită patologie, de ce se manifestă într-un anumit fel, și cred că limita ar trebui să fie dată de capacitatea personală de a discerne informațiile în surse sigure și surse mai puțin sigure. Inteligența artificială nu are un filtru foarte bun; din cauza asta, uneori e bine să ghidezi răspunsul din întrebare, solicitând o anumită sursă, cum ar fi articolele științifice.”

