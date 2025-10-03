Studenți relocați după ce camerele lor au fost inundate în urma ploilor. Căminul nu mai are o parte din acoperiș

Autor: Maria Popa
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:34
443 citiri
Studenți relocați după ce camerele lor au fost inundate în urma ploilor. Căminul nu mai are o parte din acoperiș
Cameră de cămin inundată Foto: Captură video YouTube/@opiniatm1

Mai mulţi studenţi cazaţi în Căminul C15 din Timişoara, aparţinând Universităţii de Vest din Timişoara, au fost relocaţi, după ce în camerele lor, aflate la etajul superior, a început să se infiltreze apa, în urma ploilor. Căminul se află în reparaţii încă din vară.

În Timişoara, vineri, 3 octombrie, a plouat, iar apa a ajuns până în camerele studenţilor cazaţi în căminul C15 aparţinând Universităţii de Vest. Căminul se află în reparaţii încă din vară, iar acesta nu are o parte din acoperiş.

Administratorii căminului au luat măsuri pentru mutarea studenţilor până când vor remedia situaţia.

„În momentul de faţă UVT are în derulare lucrări de reabilitare în 3 cămine: C3, C15 şi C17, urmând ca lucrările să demareze şi în alte 3 cămine: Renaşterii, Drept şi G4.

Conform proiectului tehnic, acoperişurile tip şarpantă de la C3, C15 şi C17 urmează a fi înlocuite cu acoperiş de tip terasă, hidroizolat. Conform ghidului de finanţare al PNRR, toate aceste investiţii trebuie finalizate într-un termen foarte scurt şi, totodată, toate contractele în implementare prin PNRR au fost suspendate o perioadă de timp, până la aprobarea memorandumului din 19.09.2025.

Sigur că au fost avarii, toţi studenţii care au avut camere avariate au fost mutaţi în alte spaţii ale Universităţii”, explică reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara.

Atenționare pentru românii care călătoresc în Vietnam. Fenomene meteo extreme cauzate de furtuna tropicală Matmo
Atenționare pentru românii care călătoresc în Vietnam. Fenomene meteo extreme cauzate de furtuna tropicală Matmo
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Socialistă Vietnam că, în perioada 6-8...
Dezastrul de la Praid continuă și după cinci luni de inundarea salinei. Localnicii nu au nici acum apă potabilă
Dezastrul de la Praid continuă și după cinci luni de inundarea salinei. Localnicii nu au nici acum apă potabilă
La aproape cinci luni după inundația care a afectat Salina Praid, locuitorii din Târnăveni și comunele din jur continuă să trăiască fără apă potabilă la robinet. Salinitatea ridicată...
#studenti Timisoara, #camera camin, #inundatii, #ploi, #camin studentesc, #Universitatea de Vest, #camine studentesti conditii , #studenti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Cea mai frumoasa femeie din lume", de nerecunoscut! Internetul "a explodat": "Ma distruge"
ObservatorNews.ro
Barbat din Bistrita-Nasaud, retinut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive si planuia un atentat
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lecția dură după două zile fără internet în Afganistan. Nici măcar talibanii nu pot opri timpul
  2. Papagal gălăgios și agresiv "arestat" după ce a atacat un polițist. Raportul incidentului, scris cu umor de oamenii legii
  3. Prințul William, confesiune rară: „Voi aduce schimbări monarhiei când voi deveni rege”
  4. Restricții de circulație în weekend, în București. Zonele de care trebuie să se ferească șoferii
  5. Bulgaria, lovită de inundații devastatoare. A fost declarată stare de urgență FOTO/VIDEO
  6. Sectorul 6 va deveni o destinație turistică, anunță Ciprian Ciucu. La ce zonă se referă și cum vrea să o amenajeze FOTO
  7. Andrei Caramitru îi trimite la muncă sau în armată pe asistații social sub 35 de ani. "E plin de putori care zac tâmp la birt pe banii noștri"
  8. Cum vrea Bolojan să resusciteze industria agroalimentară din România. Anunțul așteptat de companiile românești: „Trebuie să susținem campionii”
  9. Studenți relocați după ce camerele lor au fost inundate în urma ploilor. Căminul nu mai are o parte din acoperiș
  10. "Mizerabil... S-a făcut de rușine." Iohannis, criticat dur de un cunoscut politolog după ce a refuzat să predea ANAF cheile de la casa din Sibiu

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli