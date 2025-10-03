Studenți relocați după ce camerele lor au fost inundate în urma ploilor. Căminul nu mai are o parte din acoperiș

Mai mulţi studenţi cazaţi în Căminul C15 din Timişoara, aparţinând Universităţii de Vest din Timişoara, au fost relocaţi, după ce în camerele lor, aflate la etajul superior, a început să se infiltreze apa, în urma ploilor. Căminul se află în reparaţii încă din vară.

În Timişoara, vineri, 3 octombrie, a plouat, iar apa a ajuns până în camerele studenţilor cazaţi în căminul C15 aparţinând Universităţii de Vest. Căminul se află în reparaţii încă din vară, iar acesta nu are o parte din acoperiş.

Administratorii căminului au luat măsuri pentru mutarea studenţilor până când vor remedia situaţia.

„În momentul de faţă UVT are în derulare lucrări de reabilitare în 3 cămine: C3, C15 şi C17, urmând ca lucrările să demareze şi în alte 3 cămine: Renaşterii, Drept şi G4.

Conform proiectului tehnic, acoperişurile tip şarpantă de la C3, C15 şi C17 urmează a fi înlocuite cu acoperiş de tip terasă, hidroizolat. Conform ghidului de finanţare al PNRR, toate aceste investiţii trebuie finalizate într-un termen foarte scurt şi, totodată, toate contractele în implementare prin PNRR au fost suspendate o perioadă de timp, până la aprobarea memorandumului din 19.09.2025.

Sigur că au fost avarii, toţi studenţii care au avut camere avariate au fost mutaţi în alte spaţii ale Universităţii”, explică reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara.

