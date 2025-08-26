Tinerii, alungați din orașele universitare. Suntem campioni la creșterea prețului chiriilor. „Imposibil pentru un student să închirieze o garsonieră”

În iulie 2025, cererea pentru chirii în România a crescut puternic, cu 27% față de luna iunie, iar datele Eurostat pentru iunie 2025 arată că, per ansamblu, țara noastră a înregistrat cea mai mare creștere anuală a chiriilor din UE (+5,8% față de iunie 2024), mult peste media europeană de 2,3%.

Pe piața internă, Storia (OLX) semnalează o scumpire medie de circa 5% pentru apartamentele de 1–4 camere față de iulie 2024, dar variațiile sunt puternic dependente de oraș și zonă. Capitala rămâne cea mai scumpă, iar cele mai mari valori se regăsesc în Sectorul 1 și Sectorul 2, cu diferențe mari între tipuri de locuințe. Garsonierele ajung spre 450€/lună în Sectorul 1, iar pentru apartamente cu trei camere cifrele pot urca până la 1.100€/lună în același sector, în timp ce în alte sectoare chiria medie rămâne sub 700€.

În celelalte orașe universitare, dinamica prețurilor e foarte variată. Clujul rămâne foarte scump (≈599€ pentru două camere, 730€ pentru trei), Timișoara și Oradea au înregistrat cele mai mari creșteri la garsoniere (+14% și, respectiv, +12%), iar Iași, Brașov, Constanța, Sibiu, Craiova, Arad și Oradea au evoluții mixte, unele tipuri de locuințe s-au scumpit semnificativ, altele au stagnat.

Tot mai greu pentru tineri să se mute în orașele universitare

Căminele studențești se confruntă cu o situație precară, marcată de supraaglomerare, condiții igienice slabe și infrastructură veche, adesea nemodernizată din perioada comunismului. Mulți studenți locuiesc în camere mici, cu băi comune deteriorate, mobilier degradat și instalații electrice sau sanitare defectuoase.

Ads

Lipsa investițiilor constante din partea Guvernului și birocrația fac ca modernizările să avanseze lent, în timp ce cererea de locuri depășește mult oferta, forțând numeroși tineri să se înghesuie în spații improprii sau să caute alternative mai scumpe pe piața chiriilor.

Ziare.com l-a contactat pe economistul Adrian Negrescu pentru a ne explica de ce am ajuns în această situație. Potrivit acestuia, o soluție pentru studenți ar fi să împartă chiriile cu alți colegi.

„Migrarea populației către orașele mari pune presiune pe cererea de locuințe. Devine imposibil pentru un student să găsească o garsonieră la un preț decent. Soluția imediată ar fi co-locuirea, adică împărțirea locuinței cu 2–3 persoane. Este, din păcate, singura opțiune realistă, pe termen scurt, pentru mulți tineri. În plus, pe termen mediu-lung ar trebui să dezvoltăm sisteme de credite pentru studenți, credite cu dobândă foarte mică (1–2%), garantate sau facilitate de stat, pentru chirie, educație și alte costuri. Modele există în Marea Britanie.

Ads

Dar aceste instrumente financiare trebuie să fie accesibile pentru tineri. Creditele studențești trebuie să fie mai ușor de accesat, cu dobânzi mici, acordate în momentul studiilor și rambursate după angajare. Iar acordarea lor ar trebui făcută prin bănci ale statului, avem CEC sau Exim, care pot juca un rol în acest sens, prin produse dedicate”, a explicat economistul.

Referitor la soluțiile pe termen lung, pentru a nu ajunge la crize ale locuirii precum în Occident, Adrian Negrescu a spus că „trebuie pus accent pe măsuri de stimulare a construcției de locuințe accesibile și politici urbane care să încurajeze densificarea rezonabilă, ceea ce poate ajuta la stabilizarea chiriilor.”

Ads