Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David

Studenții Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, singura instituție de învățământ superior românească aflată în top 100 facultăți de profil din lume, conform Shanghai Ranking, au aflat că anul acesta trebuie să se deplaseze în partea de nord a orașului pentru cursuri, pe un deal.

Noul corp, situat pe strada Tiberiu Popoviciu nr. 2–4, se află într-o zonă pustie, fără magazine sau cantină studențească. Pentru a putea face prezență la cursuri, studenții ar trebui să meargă din centrul orașului, de la celelalte corpuri ale facultății, până la noua locație aflată la marginea Clujului și înapoi.

Universitatea ar fi avut la dispoziție și varianta de a-i reloca pe studenți în fostul sediu al Facultății de Drept, dar clădirea a ajuns, în cele din urmă, alocată Institutului Racoviță, condus de Daniel David, care și-a păstrat funcția de rector și după preluarea mandatului de ministru al Educației.

Ziare.com a luat legătura cu trei studenți ai Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai pentru a ne explica în ce mod vor fi afectați de noua schimbare.

Drumul dus-întors durează aproape cât norma unui job part-time

Potrivit lui Rareș, student la master, drumul de la celelalte corpuri unde studenții au cursuri până la noua locație poate dura până la 3 ore, dus-întors, cu autobuzul.

„Toate cursurile masteranzilor au fost mutate în pustietate. În cazul meu, am mai multe situații în care cursurile se termină la ora 21:00 și îmi fac griji legat de cum voi reuși să mă întorc acasă. E o bătaie de joc, dar există și cazuri mai puțin fericite decât al meu, precum studenții de la nivelul licenței care au un curs acolo, iar apoi trebuie să meargă la un alt corp unde trebuie să învețe, la FSEGA. Drumul durează cam o oră și jumătate dacă orarele autobuzelor se sincronizează și presupune schimbarea a trei autobuze,” a mai spus Rareș.

Un alt student la master, Ștefan, a punctat comunicarea deficitară a conducerii facultății cu studenții.

„Inițial a fost vorba doar de zvonuri: un comentariu al unui profesor, un „insight” de la elevii din consiliul de administrație, o bârfă pe holurile facultății. Deși zvonurile începuseră cu un an înainte, nu a existat niciun anunț oficial până în ultimul moment. Abia cu aproximativ o săptămână înaintea începerii anului universitar ni s-a confirmat, pe canale oficiale, că facultatea va muta unele activități în CREIC. Nu ni s-a spus care va fi frecvența acestora sau ce specializări vor fi cele mai afectate, ci doar că o parte din cursuri se vor muta acolo, astfel că toți vom merge 1-2 zile pe săptămână la noua locație. Aveam să aflăm ulterior, odată cu afișarea orarului, cu câteva zile înainte de începerea anului, că „o parte” înseamnă, în concret, majoritatea sau chiar toate cursurile,” a punctat acesta.

Tot el mai spune că „aproape toate materiile de informatică de la toate specializările au fost afectate.”

Pe lângă faptul că studenții ar trebui să își petreacă ore întregi pe drum, singura facilitate de unde își pot cumpăra mâncare este o terasă privată, cu prețuri pe care nu și le permit.

„Din câte știu, în acel complex există doar o terasă privată, cu prețuri de centru. În rest, nu există nicio cantină, restaurant, magazin sau loc de unde se pot cumpăra apă și mâncare în imediata apropiere. Cele mai apropiate magazine sau bodegi, aflate între tentative abandonate de dezvoltări imobiliare și vulcanizări pentru camioane, se află în vale, pe ulița principală, la 40–50 de minute de mers pe jos, prin câmp,” a mai spus Ștefan.

Tiberiu, student la licență, se află printre norocoșii care au mașină personală. Cu toate acestea, se așteaptă să facă foarte greu naveta.

„Din ce am discutat cu restul colegilor, nu a existat vreo consultare. Eu o să vin cu mașina la noua locație și, cu aglomerație și drumul lung, cred că voi pierde minim o oră pe drum,” a spus acesta.

Studenții amenință cu boicotul

Studenții și cadrele didactice nemulțumite de mutarea cursurilor la marginea orașului se organizează pentru un boicot.

„Din toată confuzia cauzată de această mutare bruscă încep să apară discuții între studenți despre solidarizarea cu cadrele didactice, care sunt la fel de afectate și nemulțumite de decizie, pentru organizarea unui boicot al orelor de la CREIC,” ne-a explicat Rareș.

Acesta a declarat că nu i-ar mai recomanda vreunui cunoscut să aplice pentru admitere la această facultate, deși, pe hârtie, este cea mai bună din țară.

„Din păcate, nu, și motivul nu îl reprezintă calitatea educației, ci eșecurile repetate ale administrației universității în găsirea unui sediu pentru facultatea noastră. Au existat multiple opțiuni: de la alocarea clădirii fostei Facultăți de Drept, care a ajuns, în final, la un nou institut condus de Daniel David, la achiziționarea unei clădiri de la BT sau a unei clădiri din Grigorescu. Cu toate acestea, am fost mutați într-un proiect imobiliar eșuat: o sală de evenimente pe un deal din afara orașului. Deja, din acest an, numărul studenților care au dat admiterea la FMI s-a înjumătățit,” a continuat Rareș.

Ștefan, la rândul lui, are un sfat pentru studenții care se gândesc să aplice.

„În ciuda calității bune a educației, situația actuală este una dintre multele probleme organizatorice și administrative cu care un student se va confrunta de-a lungul anilor la UBB, FMI. Oscilând între bătaie de joc și incompetență, multe dintre deciziile universității denotă o lipsă totală de respect și considerație față de studenți. Le recomand celor care vor să aplice să-și pregătească nervii și răbdarea pentru nenumărate experiențe și situații neplăcute sau nedrepte dacă își doresc să studieze aici,” a relatat acesta.

Mesajul studenților pentru Daniel David

Studenții au fost ironici cu privire la decizia lui Daniel David de a păstra funcția de rector, chiar și după ce a devenit ministru.

„Având în vedere austeritatea promovată de propriul său guvern, nu pot să-l învinovățesc pentru dorința de autoconservare. Probabil știe și dânsul cât de greu îi va fi să găsească un post plătit decent în învățământ dacă îl pierde pe cel actual,” spune Ștefan.

Acesta a făcut referire mai largă către toate măsurile de austeritate promovate de Daniel David.

„În țara cu aproape cea mai slabă performanță la testele PISA din UE, printre cele mai mari inegalități de șanse și de calitate a învățământului din UE, cea mai mare rată de abandon școlar din UE, cea mai ridicată pondere a tinerilor NEET din UE, cele mai mici cheltuieli publice pentru educație din UE, cel mai mic număr de profesori raportat la elevi din UE și cea mai mică pondere a absolvenților de studii superioare din UE, scoaterea oricărui leu din sistemul educațional nu este doar o măsură diabolică, ci ar trebui să fie incriminată,” a conchis Ștefan.

Rareș, pe de altă parte, i-a oferit un sfat lui Daniel David.

„Cred că ar trebui să învețe că uneori e în regulă să renunți. În iulie, tot UBB-ul a primit un email de la el care semăna cu un mesaj de despărțire de tipul ‘it’s not you, it’s me’. Ne explica cum, asemenea unui erou, trebuia să plece la București pentru a salva educația, cum doar el știe să ia deciziile grele, asemenea unui geniu neînțeles, dar ne liniștea că nu își va uita niciodată prima iubire. După trei ani de experiență ca student la UBB și simțind acum din plin efectele deciziilor sale atât la Cluj, cât și la București, nu pot decât să le urez mult noroc studenților și elevilor din toată țara,” ne-a spus Rareș.

Referitor la calitatea lui Daniel David de ministru al Educației, Rareș a transmis:

„Aș vrea să cred că vocile noastre contează. Că un ministru al Educației se află în această poziție pentru a ne reprezenta și pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm, astfel încât și noi, la rândul nostru, să putem contribui la dezvoltarea țării. Nu pentru a fi un intermediar care justifică măsuri detrimentale luate de actuala guvernare.”

