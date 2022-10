Credite pentru studenți în valoare de 50.000 de lei. Lider USR: ”Nu aduc un ajutor real”

În prima zi a noului an universitar, ministrul Familiei Gabriela Firea a anunţat publicarea în Monitorul Oficial a normelor de aplicare a programului Student Invest.

Băncile se vor putea înscrie în aceste programe, iar tinerii vor putea accesa credite.

Cum funcționează Student Invest

Prin programul Student Invest, un student poate obţine un credit de până la 50.000 de lei pentru plata taxelor şcolare.

“Din acest moment, băncile se vor putea înscrie în program, iar tinerii sunt aşteptaţi să acceseze aceste credite. Prin programul Student lnvest, vor putea fi accesate credite garantate de stat în proporţie de 80% şi cu dobânzi subvenţionate.

Tinerii vor achita la final tot atât cât au împrumutat. În plus, sumele vor putea fi rambursate în maximum 10 ani”, a declarat ministrul Familiei.

Creditele nu aduc un ajutor real

Pentru Ziare.com, Alex Alexandrescu, prim-vicepreședintele Uniunii Studenților din România, a explicat de ce termenul de 10 ani e mult prea scurt pentru rambursare.

"Din punctul meu de vedere, este o formă fără fond și nu aduce niciun ajutor real. Să luăm ca exemplu un student la medicină care intră la taxă. Are de achitat 6.000 de lei taxa anuală. Pe durata studiilor de 6 ani, asta înseamnă 36.000 de lei. Din credit mai rămân 14.000 de lei", a punctat Alex Alexandrescu.

Cât cheltuie un student la medicină

"Dacă studentul e la taxă, dacă e în București și dacă nu a prins loc în cămin trebuie să se mute în chirie. Să zicem că va găsi o garsonieră în jurul sumei de 300 de euro. Asta înseamnă că valoarea creditului mai acoperă încă 10 luni de chirie (pe lângă taxa de facultate).

După cei 6 ani, are un credit de 50.000 de lei care trebuie să fie plătit în următorii 4 ani. Termină facultatea, este angajat ca rezident pe o perioadă de 4 ani și are un salariu de 4.000 de lei pe lună. Asta înseamnă că salariul lui pe un an, dacă ar plăti integral și efectiv un an întreg ar strânge tot salariul, nu ar reuși să scoată suma necesară cât să acopere creditul", a explicat Alex Alexandrescu.

Putem lua modelele din Vest

"E o problemă foarte mare cu acest termen de 10 ani. Există în vest modele de bună practică, în sensul creditelor pentru studenți. Acolo, la facultățile din vest, plata creditului nu are un termen fix, ci începe să curgă în momentul în care studentul atinge un anumit prag salarial", adaugă prim-vicepreședintele Uniunii Studenților din România.

Cei din medii sărace nu se vor descurca

"Dacă vorbim de studii în străinătate, nu cred că există niciun avantaj real și este mai facil pentru studenții români care vor să studieze în străinătate să aplice la un credit acordat de statul gazdă.

La noi, majoritatea taxelor de școlarizare se încadrează, în prezent, în intervalul 3.000 - 6.000 de lei.

Cred că poate să reprezinte un ajutor pentru studenții care deja provin din medii favorizate, dar nu văd să schimbe cu ceva accesul la educație. Adică va fi o povară pentru cei care provin din medii sărace, le va fi foarte greu de suportat acest credit pentru o perioadă de 10 ani", a concluzionat Alex Alexandrescu.

