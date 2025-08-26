Marea Britanie vrea să primească 40 de studenți din Fâșia Gaza, pentru a-i ajuta să-și continue studiile. Au însă nevoie de un acord din partea Israelului

Marti, 26 August 2025, ora 18:04
Marea Britanie vrea să primească 40 de studenți din Fâșia Gaza, pentru a-i ajuta să-și continue studiile. Au însă nevoie de un acord din partea Israelului
Regatul Unit urmează să primească un grup de studenți bursieri originari din Fâșia Gaza, pentru a le permite să-și continue studiile în universități britanice, anunță marți, 26 august, guvernul laburist, relatează AFP.

Potrivit BBC, este vorba despre aproximativ 40 de studenți din Fâșia Gaza, dintre care unii în primul an de master.

O parte dintre acești studenți este primită printr-un program finanțat de Guvernul laburist. Alții urmează să fie admiși cu burse private.

Însă mai este necesar ca Guvernul israelian să le aprobe studenților ieșirea din Fâșia Gaza, devastată de aproape doi ani de război. Studenții urmează să fie supuși unui control al identității într-o țară terță, anunță Ministerul britanic de Interne.

Războiul din Fâșia Gaza a fost declanșat de un atac al mișcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023.

Relațiile Regatului Unit cu Israelul s-au tensionat în ultimele săptămâni, după ce premierul laburist Keir Starmer a anunțat că intenționează să recunoască Palestina ca stat, în septembrie. Omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, a denunțat imediat o astfel de recunoaștere a Palestiniei, apreciind că "recompensează terorismul monstruos al Hamas și pedepsește victimele".

