Studenții protestează alături de profesori pe 8 septembrie. „Banii alocați pentru educație sunt o investiție, nu o cheltuială”

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 10:56
68 citiri
Studenții protestează alături de profesori pe 8 septembrie. „Banii alocați pentru educație sunt o investiție, nu o cheltuială”
Studenți în timpul unui protest Foto: Facebook/ANOSR

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federaţiile sindicatelor din învăţământul preuniversitar, împărtăşind acelaşi sentiment de nemulţumire faţă de măsurile de austeritate impuse de Guvern, care afectează întregul sistem de educaţie.

În acest sens, ANOSR face apel la toţi studenţii să participe la mitingul din Piaţa Victoriei şi la marşul până la Palatul Cotroceni.

„Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială. Anul şcolar şi cel universitar nu pot începe aşa”, afirmă studenţii într-un comunicat de presă.

ANOSR reclamă că, în pofida demersurilor repetate ale studenţilor, profesorilor şi elevilor, inclusiv prin proteste în stradă, prin care semnalau „absurditatea măsurilor de austeritate adoptate”, fără „consultări” şi fără „justificări”, care „pun în pericol calitatea şi echitatea din învăţământ”, factorii de decizie „continuă să ignore solicitările”, dând dovadă de „lipsă de interes” faţă de nevoile şi realităţile cu care se confruntă sistemul de învăţământ, dar şi faţă de „efectele negative” pe care le vor provoca aceste măsuri.

În ceea ce îi priveşte, studenţii cer, printre altele, revenirea la alocarea fondului de burse şi acordarea acestora pe durata întregului an calendaristic, creşterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară celei din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut, reintroducerea posibilităţii studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat, diversificarea formelor de sprijin pentru studenţi, din venituri atrase de universităţi şi creşterea contribuţiei din fonduri proprii a universităţilor la fondul de burse, şi abrogarea prevederilor care limitează dreptul studenţilor de a beneficia de facilităţile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

ANOSR consideră „absolut necesar” un răspuns „ferm” din partea decidenţilor responsabili, prin care să arate că tratează educaţia ca pe o investiţie în viitorul ţării, nu ca pe o „povară” a statului.

„ANOSR îşi arată solidaritatea faţă de studenţi, profesori şi elevi, având angajamentul ferm pentru apărarea principiului echităţii şi asigurării unui sistem educaţional care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor direcţi ai educaţiei în România. Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială”, încheie ANOSR.

Mesajul Elenei Lasconi pentru Ilie Bolojan. „Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile”
Mesajul Elenei Lasconi pentru Ilie Bolojan. „Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile”
Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, fost candidat în alegerile prezidențiale, avertizează, duminică seară, 31 august, că cea mai mare greșeală într-o societate...
O nouă ședință a coaliției va avea loc luni, de la ora 12:00. Despre ce se va discuta
O nouă ședință a coaliției va avea loc luni, de la ora 12:00. Despre ce se va discuta
O nouă ședință a coaliției va avea loc, luni, 1 septembrie, pentru a fi agreate amendamente la pachetul pentru care se va angaja răspunderea. Coaliția va dezbate, luni, de la ora 12.00,...
#studenti, #protest profesori, #masuri austeritate, #guvernul bolojan, #burse elevi studenti, #inceput an universitar, #ANOSR , #studenti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tacerea, cand a fost intrebat despre relatia sportivei cu Novak Djokovic
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cum ataca grasimea viscerala "ascunsa" organele interne: videoclipul viral care socheaza internetul. Pericol si pentru persoanele slabe

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Studenții protestează alături de profesori pe 8 septembrie. „Banii alocați pentru educație sunt o investiție, nu o cheltuială”
  2. Codul galben de caniculă se extinde. Valea Prahovei, printre zonele afectate. Maxime de până la 37 de grade în sudul Munteniei
  3. Noi atacuri ale Rusiei în apropierea graniței cu România. Mai multe avioane au monitorizat situația din aer după un mesaj Ro-Alert emis
  4. ”Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale”. Un fost ministru al Economiei critică modul în care sunt afectate doar pensiile magistraților
  5. Dezastru într-o țară africană: O alunecare de teren a ucis peste 1.000 de persoane. „Satul a fost distrus din temelii” VIDEO
  6. Țara cu o rețea de buncăre cu facilități impresionante în caz de război cu Rusia. Cine va avea dreptul la protecție VIDEO
  7. Directoarea unei grădinițe din Timișoara, reținută după moartea unui copil de 1 an. Cum s-a întâmplat tragedia
  8. Vara nu se lasă dusă. Prognoza meteorologilor pentru luna septembrie
  9. Putin a descoperit vulnerabilitatea SUA în criza ucraineană și o folosește. „Rusia rămâne un inamic care își dorește răul tuturor, inclusiv al SUA”
  10. Tânărul care a agresat livratorul străin în București va fi dus la audieri. Faptele pentru care este cercetat