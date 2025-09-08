Studenții se alătură protestelor profesorilor împotriva măsurilor de austeritate din educație și anunță acțiuni masive în toată țara

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se alătură revoltei federațiilor sindicatelor profesorale, împotriva măsurilor de austeritate impuse în educație prin prevederile Legii nr. 141/2025, măsuri care afectează tot sistemul de învățământ și îngrădesc drepturile tuturor beneficiarilor direcți ai educației și anunță proteste masive și marșuri în centrele universitare, dacă Guvernul nu ridică măsurile de austeritate din învățământ.

Într-un apel lansat astăzi, 08 septembrie, ANOSR a precizat: "De la ora 11, suntem în stradă în fața Guvernului României împreună cu profesori și elevi pentru un scop comun: solicităm îndepărtarea cu celeritate a măsurilor de austeritate care limitează dreptul la un învățământ echitabil și accesibil pentru toată lumea."

Proteste și marșuri în toată țara

Organizația avertizează că protestele vor continua și se vor extinde.

"ANOSR anunță proteste masive și marșuri în toată țara îndată ce anul universitar va începe, dacă măsurile de austeritate care afectează întregul sistem de învățământ superior nu sunt retrase de către decidenți. Începând cu revolta din educație de astăzi, continuăm să ne arătăm solidari cu toate mișcările inițiate împotriva deciziilor care impactează negativ desfășurarea normală a procesului educațional", se arată în comunicatul studenților.

Totodată, ANOSR subliniază că protestele nu au niciun scop politic.

"Ne delimităm de orice formă de propagandă politică, de orice acțiuni care pot manipula discursul și scopul principal al acțiunilor și orice interpretare a manifestațiilor, protestelor și marșurilor ca metode de promovare a ideologiilor politice și extremiste. Condamnăm orice încercare de a folosi inițiativele civice drept campanii de dezinformare sau de a fi însușite de către partidele politice."

Revendicările studenților

Organizația amintește și de demersurile recente pentru apărarea drepturilor studenților.

"În data de 29.12.2024, ANOSR a lansat petiția „Scoateți trenulețul din ordonanță!” cu scopul de a opri inițiativa Guvernului României de a limita, prin ordonanța „trenuleț”, O.U.G. nr. 156/2024, dreptul studenților de a călători cu transportul feroviar pe toate rutele. În ciuda tuturor demersurilor inițiate la Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la Guvernul României și Parlamentul României, dar și a celor 50.000 de semnături strânse la petiție, decidenții au ignorat solicitările studenților."

De asemenea, ANOSR a criticat reducerea fondului de burse prevăzută în programul de guvernare 2025–2028:

"În data de 23.06.2025, ANOSR a condamnat prevederile Programului de guvernare al coaliției propus pentru perioada 2025 – 2028, care prevedea reducerea fondului de burse cu aproximativ 40%, expunând în spațiul public efectele negative pe care aceste măsuri nejustificate le vor avea în rândul studenților, exprimându-și ulterior profunda dezamăgire față de nepăsarea arătată de către decidenți pentru sistemul de învățământ prin adoptarea Legii nr. 141/2025 și astfel a tuturor acestor decizii de austeritate."

ANOSR reamintește revendicările studenților, printre care:

"revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

revenirea la acordarea burselor către studenți pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

creșterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;

reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;

diversificarea de către universități a formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituționale;

creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale;

abrogarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 de la art. XXIX, alin. (1) care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele"

ANOSR subliniază solidaritatea cu elevii și profesorii și avertizează Guvernul.

"Transmitem așadar, având mai puțin de 30 de zile până la începerea anului universitar și deja cu școlile deschise, un mesaj ferm Guvernului României: lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa, anul universitar nu va începe așa."

