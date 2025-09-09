Theia ar fi adus pe Pământ elementele esențiale pentru viață, arată un nou studiu

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Berna sugerează că, în primele milioane de ani după formarea Pământului, planeta noastră nu conținea materialele necesare pentru apariția vieții. Rezultatele oferă noi indicii cu privire la modul în care condițiile pentru viață s-au format pe Terra.

Publicată de Science Alert, cercetarea indică faptul că elemente precum apa, compușii de carbon și sulful — considerate esențiale pentru viață — nu erau prezente în compoziția inițială a Pământului. Acestea ar fi fost aduse ulterior, cel mai probabil printr-un impact cu un alt corp ceresc.

O echipă de oameni de știință a analizat doi izotopi — mangan-53 și crom-53 — identificați în meteoriți și în mostre de roci terestre. Pe baza acestor date, cercetătorii au construit modele pentru a determina cât timp a fost necesar pentru formarea compoziției chimice inițiale a planetei.

Concluziile sugerează că structura chimică a Pământului s-a stabilit în mai puțin de trei milioane de ani după formarea Sistemului Solar, adică în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani.

Aceste rezultate susțin ipoteza cunoscută sub numele de „impactul gigantic”, potrivit căreia Luna s-a format în urma unei coliziuni violente dintre Pământul primordial și un obiect de dimensiunea planetei Marte, denumit Theia. Cercetătorii cred că Theia provenea dintr-o regiune mai îndepărtată a Sistemului Solar și conținea mai mulți compuși volatili, inclusiv apă.

Analiza indică faptul că Pământul timpuriu era o planetă uscată și stâncoasă, iar impactul cu Theia ar fi adus materialele necesare pentru dezvoltarea vieții.

Pe lângă clarificarea originilor chimice ale Pământului, studiul oferă și o perspectivă valoroasă asupra modului în care s-a format întregul Sistem Solar și ar putea contribui la căutarea vieții pe alte planete.

Anterior, cercetări efectuate cu ajutorul telescoapelor James Webb și ALMA au urmărit o stea din centrul nebuloasei Fluture, aflată la aproximativ 3.400 de ani-lumină distanță, în constelația Scorpion. Aceste observații au oferit indicii importante despre procesul de formare a planetelor stâncoase, inclusiv a Pământului.

