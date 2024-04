Mulți tineri sunt descurajați de ideea de a face facultate din cauza lipsei perspectivelor financiare solide. Aceștia preferă să plece să lucreze în străinătate sau să se angajeze în România în posturi care le aduc câștiguri mai mari decât cele care implică studii superioare, în unele cazuri.

Sunt și situații în care unii tineri ajung la aceleași soluții după absolvirea facultății.

Este cazul relatat de un tânăr în mediul online. Acesta a terminat facultatea de marketing în străinătate. Revenit în țară, a încercat să se angajeze, însă ofertele financiare l-au determinat să ia o decizie neașteptată.

"Cea mai bună ofertă pe care am avut-o în ultimele 3 luni a fost de 5.500 RON net pe lună"

"Mi-am luat licența și vreau să plec pe tir pentru a strânge bani că urmare a lipsei oportunităților de job, iar familia mea mă urăște pentru asta.

Am 21 de ani, am terminat facultatea în străinătate (marketing) și întors în țară am ajuns la concluzia că situația e groasă rău (anticipasem din 2022, oarecum). Am experiență profesională, am avut proiecte independente care s-au bucurat de un oarecare succes, însă așa cum poate ați mai observat, sunt foarte mulți oameni din mediul tehnologiei și al comunicațiilor care se chinuie să-și găsească ceva de muncă, inclusiv eu. Cea mai bună ofertă pe care am avut-o în ultimele 3 luni a fost de 5500 RON net pe luna, adică puțin peste o mie de euro."

"Am și eu vise"

Tânărul a explicat ce planuri are împreună cu iubita sa.

"Am și eu vise. Să fiu independent profesional, să îmi deschid și să fac singur, să am echipa ideală de oameni, etc etc etc, dar înțeleg că pur și simplu asta nu e momentul dpdv financiar. După discuții cu partenera mea, punându-ne cap la cap nevoile pe care le avem acum sau în viitorul apropiat, cel mai apăsător pentru noi acum este să avem un acoperiș deasupra capului. Am un teren intravilan mai mult decât suficient în proximitatea capitalei, unde plănuim să ne construim o casă mică, de lemn, momentan amândoi locuind în chirie. Menționez că ea are o relație foarte apropiată de familia ei, însă aceștia locuiesc în alt județ.

Acum, familia mea. Niciodată nu ne-am înțeles extraordinar. Știți cum e, așteptări nerealiste de la prunci, licență+ master+ doctorat până la 23 de ani, copil, job la stat că ai siguranța zilei de mâine, dar să am și bani să-mi cumpăr o locuință în care să stau plus alte 2 garsoniere pe care să le dau în chirie, că deh, Despina a lu' Mărioara de la etajul 4 a putut. Am plecat la facultate în străinătate cu bursă, iar ai mei m-au susținut cu aproximativ 5k euro (în total) pe parcursul celor 3 ani. M-am susținut în proporție de 80% singur. Nu tragi foarte mult de 5k euro în străinătate, mai ales când sunt primiți ad-hoc pe parcursul a 36 de luni. Am lucrat la negru, am șters și wc uri, am făcut burgeri și la Mcdonalds. Prin asta doresc să pun accent pe faptul că nu mi-e rușine să muncesc, și mi se pare important pentru poveste."

"Mi-a fost reproșat faptul că s-au cheltuit niște bani cu mine"

Părinții săi nu au primit bine vestea.

"Am decis împreună cu partenera mea să mă apuc de școală de șoferi pentru categoria C și să plec în comunitate timp de 2-3 ani, pentru a putea strânge niște bani pentru a ridica casa visată de noi, dar și pentru a putea pune bani deoparte pentru a-mi începe business ul. Mi-am anunțat și familia. Mi-a fost reproșat faptul că s-au cheltuit niște bani cu mine, respectiv cei 5k euro, dar și că nu mă recomandă fizicul (am 1.82 și 63kg, mereu am fost skinny, analizele sunt curate, pur și simplu nu mănânc atât de mult și nici nu mi se depune). Am încercat să le explic că nu am o varianta mai bună, nu este o schimbare de carieră, ci doar un compromis pe care îl fac, și că nu mă pot întreține pe un salariu pe care l-aș primi aici.

Am crescut în genul de familie în care mi se reproșează des inclusiv faptul că m au "crescut", că mă duceau la medic când mă îmbolnăveam și îmi cumpărau medicamente, că îmi plăteau excursii când voiam să plec cu cercetașii în generală. Ați crede că am avut o situație financiară precară, dar nu a fost deloc așa. Pur și simplu sunt strânși la pungă, iar subiectele financiare mereu vor fi mărul discordiei în familia noastră, am văzut destule certuri ca și copil pe subiectul "al cui e rândul să cumpere lapte" încât mi s-a dezvoltat un sentiment extrem de puternic de "împământare", nevoia să-mi asigur strictul necesar mie și viitoarei mele familii fix pentru a evita astfel de scenarii. Normal, nu le pot spune lor asta, fiindcă fie "niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la noi în casă" sau "îmi fac filme".

Având practic zero suport din partea familiei, și acum primind indirect eticheta de "ratat" fiindcă nu urmez cursul culturii sociale tradiționale românești, voi cum ați gestiona situația asta? Nu pot să renunț la ei indiferent, sunt familia mea, dar în momentul de față simt că nu-mi permit să mai fiu tras în jos psihic de nimic, având un scop foarte clar în cap.", a scris acesta pe Reddit.

"Ce știi să faci, încât un salariu de 5.500 de lei cu 0 experiență practică ți se pare puțin?"

În comentarii, cei mai mulți nu cred că planul său este unul bun. Unii îi amintesc că este la începutul carierei, iar salariul oferit este unul bun.

"Este viața ta, fă ce crezi tu că e mai bine. Am o curiozitate totuși, ce ți se pare așa rău la 5500 de lei la început de carieră pentru un program de la 9 la 5?"

"Voi fi brutal de direct și sincer, dar ce știi să faci încât un salariu de 5500 lei cu 0 experiență practică ți se pare puțin? Totuși, ești absolvent de marketing, nu de fizică nucleară... Mai mult, te lauzi cu niște proiectele care au avut un succes limitat, însă vrei să ieși din domeniu și să lucrezi pe TIR????

Cum văd eu lucrurile, ești la început de drum din toate punctele de vedere, așa că prioritatea ta ar trebui să fie să acumulezi experiență și bune practici în domeniu. În rest, "iubita ta" te vede ca o vacă de muls, numai bună de produs. Partea bună e că veți fi fericiți toți trei, cât vei fi plecat.

Am totuși o dilemă: dacă tot ai ales să renunți la cariera în marketing, de ce nu ai mers către of? Sigur făceai mai mulți bani decât că șofer de TIR, iar cu experiență în domeniu sigur găseai o nișă potrivită."

"Sunteți literalmente copii și vă gândiți la construit case"

"Înțeleg că 5.5k ți se pare puțin raportat la experiența pe care o ai, tu știi ce și cum, dar de ce nu ar fi o idee măcar să încerci un job stabil de 5.5k + freelancing on the side ca să poți strânge banii de care ai nevoie?

Viața pe tir nu e deloc ușoară, bănuiesc că te-ai interesat deja pe subiect, orele sunt multe iar oboseală este cruntă.

Cu același nr de ore ai putea sta lângă parteneră, lucra job + side jobs (freelancing, livrări, opțiuni sunt).

Fratele meu este șofer profesionist și după o experiență de curse în afara orașului (orașului, nu țării) a preferat să reducă drastic bugetul casei și să lucreze extra jobs pentru a-și îndeplini visul.

Aș zice să mai cântărești puțin opțiunile."

"1 - salariu de 5500 la 21 de ani cu experiență practic 0 e mega pont și eșți fraier că nu profiți de asta, mai ales cu vrăjeală aia de facultate pe care ai făcut-o.

2 - ai garanția că fata asta o să stea cu ține plecat pe tir cu lunile? lol, la vârsta asta n-ai garanția asta nici dacă stai lângă ea. Sunteți literalmente copii și va gândiți la construit case.

Tu nici n-ai carnetul, te-ai gândit că poate nu îți place să conduci tirul? Ce experiență ai pe mașină?".

