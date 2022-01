Încrederea publică în instituţiile guvernelor democratice s-a prăbuşit la cote negative în legătură cu modul de gestionare a pandemiei de COVID-19, dar şi pe fondul pesimismului în privinţa economiei, arată studiul Edelman Trust Barometer

Acest studiu, care timp de două decenii a chestionat mii de oameni cu privire la încrederea în guvernele lor, mass-media, afaceri și ONG-uri, a arătat, dimpotrivă, scoruri în creștere în mai multe state autocrate, în special China.

Sondajul constată și un nivel solid de încredere în mediul de afaceri, datorită rolului acestuia în dezvoltarea de vaccinuri şi adaptarea practicilor de la locul de muncă. Cu toate acestea, există rezerve în privinţa angajamentului mediului de afaceri faţă de echitatea socială.

Sondajul a fost realizat în perioada 1-24 noiembrie 2021 pe un eşantion de 36.000 de respondenţi din 28 de ţări.

Germania a înregistrat cea mai mare scădere a nivelului de încredere

Cea mai mare scădere a nivelului de încredere faţă de sondajele similare precedente au suferit-o anul trecut instituţiile Germaniei, cu minus 7 puncte procentuale (46%), urmate de cele ale Australiei, cu minus 6 puncte procentuale (53%), Olandei, cu minus 6 puncte procentuale (57%), Coreei de Sud, cu minus 5 puncte procentuale (42%) şi Statelor Unite, cu minus 5 puncte procentuale (43%).

În schimb, a crescut încrederea publică în China, cu plus 11 puncte procentuale (83%), Emiratele Arabe Unite, cu plus 9 puncte procentuale (76%) şi Thailanda, cu plus 5 puncte procentuale (66%).

„Avem un adevărat colaps al încrederii în democraţii”, constată Richard Edelman.

Potrivit lui Edelman, nivelul ridicat de încredere constatat în China poate fi legat nu doar de percepţiile economice, ci şi de convingerea publicului că există o predictibilitate în privinţa politicilor, inclusiv în privinţa pandemiei.

„Cred că există o coerenţă între ce se face şi ce se spune”, afirmă Edelman. Miile de miliarde de dolari cheltuite de cele mai bogate ţări ale lumii pentru a-şi susţine economiile în pandemie nu au reuşit să insufle un sentiment durabil de încredere, sugerează studiul citat de Reuters.

Studiul mai arată că, în Japonia, doar 15% dintre respondenţi au apreciat că situaţia lor şi a familiilor lor va fi mai bună peste cinci ani. În majoritatea democrațiilor, procentul acesta este între 20% şi 40%. La polul opus, 80% din indieni s-au declarat optimişti în ce priveşte viitorul lor economic peste 5 ani, la fel și în China. Potrivit autorilor studiului, acest nivel ridicat de încredere constatat în China este legat şi de percepţia predictibilității deciziilor politice.

„Cred că există o coerenţă între ce se face şi ce se spune… Au avut o situaţie mai bună privind COVID-19, de exemplu, decât SUA”, a menţionat Edelman.

Majoritatea oamenilor la nivel global cred că jurnaliştii (67%), liderii guvernamentali (66%) şi directorii de afaceri (63%) „încearcă intenţionat să inducă în eroare oamenii spunând lucruri pe care ştiu că sunt false sau exagerări grosolane”.

În întreaga lume, oamenii se tem că mass-media devine din ce în ce mai senzațională pentru câștiguri comerciale și că liderii guvernamentali continuă să exploateze diviziunile pentru câștig politic.

Pe măsură ce oamenii devin din ce în ce mai sceptici cu privire la instituții, se îndreaptă din ce în ce mai mult spre cercuri mai apropiate de încredere.

Pe parcursul pandemiei, respondenții la sondaj spun că încrederea în oamenii din alte țări și în oamenii care locuiesc în alte state, provincii sau regiuni a scăzut, în timp ce încrederea în vecini și colegi a crescut.

