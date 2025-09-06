Drogul care ar putea reduce una dintre cele mai extinse tulburări psihice. „Un adevărat punct de cotitură în domeniul psihiatriei” STUDIU

Drogurile psihedelice ar putra fi un aliat împotriva anxietății FOTO Pexels

Un nou studiu arată că unele droguri psihedelice ar putea avea potențialul de a atenua simptomele de anxietate. În cadrul studiului, persoanele cu tulburare de anxietate generalizată care au luat LSD au experimentat o reducere semnificativă a simptomelor de anxietate în comparație cu placebo.

Studiul, care este acum în fază II, a fost sponsorizat de o companie numită MindMed, care a dezvoltat o formă brevetată de LSD, cu numele de cod MM-120. Compania desfășoară deja studii mai ample de fază III cu MM-120 atât pentru anxietate, cât și pentru depresie, rezultatele fiind așteptate anul viitor, scrie gizmodo.com.

„Acest studiu este un adevărat punct de cotitură în domeniul psihiatriei”, a declarat autorul studiului, Maurizio Fava, șeful departamentului de psihiatrie de la Mass General Brigham și consilier științific MindMed, într-un comunicat. Constatările echipei au fost publicate joi în revista JAMA.

Medicament psihedelic

Psihedelicele precum LSD-ul și psilocibina (ingredientul activ din ciupercile magice) au primit o atenție științifică reînnoită în ultimii ani ca potențiale tratamente pentru afecțiunile de sănătate mintală.

Ads

Pe lângă faptul că provoacă sentimente de euforie și disociere - calități care le fac droguri recreaționale populare - există dovezi care sugerează că psihedelicele interacționează pozitiv cu receptorii cerebrali și regiunile creierului asociate în mod obișnuit cu anxietatea, depresia și alte afecțiuni psihiatrice.

Există numeroase studii clinice privind LSD-ul pentru tratarea diverselor afecțiuni. Dar, potrivit cercetătorilor din spatele acestui ultim studiu, acesta ar putea marca o premieră pentru literatura de specialitate, deoarece este un studiu randomizat, controlat cu placebo, care testează diferite doze de MM-120 pentru tulburarea de anxietate generalizată, fără nicio terapie suplimentară sau altă intervenție.

Potențialul LSD-ului de reducere a anxietății

Studiul a implicat 198 de persoane diagnosticate cu anxietate moderată până la severă.

Participanților li s-a administrat fie un placebo, fie una dintre cele patru doze de LSD.

Aceștia au fost monitorizați îndeaproape timp de 12 ore (timpul de înjumătățire tipic al LSD-ului este de trei până la cinci ore, deși poate dura o zi până când efectele dispar complet).

Ads

Apoi, cercetătorii au urmărit participanții timp de 12 săptămâni.

Până în a patra săptămână, participanții care au luat o doză de 100 sau 200 de miligrame de LSD au raportat o reducere semnificativ mai mare a simptomelor de anxietate în comparație cu grupul placebo. În special, participanții care au luat o doză mai mică de 25 sau 50 de miligrame de LSD ar fi putut, de asemenea, să fi beneficiat, dar diferența nu a fost semnificativă statistic.

Pentru cei care au observat schimbări semnificative, îmbunătățirea a fost adesea menținută, aproape jumătate dintre participanții la doza de 100 sau 200 de miligrame fiind considerați a fi în remisie pentru anxietate până în săptămâna 12, comparativ cu doar 20% dintre participanții din grupul de control.

Au existat câteva evenimente adverse ușoare, în conformitate cu efectele secundare cunoscute ale LSD-ului, unii participanți raportând halucinații sau distorsiuni vizuale, greață și dureri de cap. Aproape toți cei care au luat o doză de 100 de miligrame sau mai mare au experimentat modificări vizuale.

Ads

Viitorul LSD-ului ca terapie

Studiile clinice de fază II sunt concepute în principal pentru a confirma siguranța unui medicament experimental. Prin urmare, aceste rezultate nu ar trebui considerate o dovadă că LSD-ul funcționează ca medicament pentru anxietate. Dar datele sunt cu siguranță încurajatoare.

MindMed a lansat trei studii clinice de fază III cu MM-120, dintre care două sunt pentru anxietatea generalizată și, pe baza datelor anterioare, participanților li se va administra o doză de 100 de miligrame. Aceste studii, dacă au succes, vor furniza dovezile necesare pentru ca Administrația pentru Alimente și Medicamente și alte autorități de reglementare să considere LSD-ul ca un tratament legitim pentru anxietate.

Totuși, medicina psihedelică rămâne în mare parte în afara curentului principal.

În 2019, FDA a aprobat un derivat al ketaminei (medicamentul spray nazal Spravato de la Johnson and Johnson) pentru depresia rezistentă la tratament. Dar în 2024, a refuzat să aprobe terapia asistată de MDMA pentru tulburarea de stres posttraumatic, invocând necesitatea unor date suplimentare de fază III de la sponsorul tratamentului, Lykos Therapeutics (Lykos intenționează să facă munca solicitată).

Călătoria MindMed către aprobarea FDA va depinde de soliditatea rezultatelor studiilor lor, dar aceste date inițiale sugerează cel puțin că au un drum promițător în față.

Ads