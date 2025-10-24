95% dintre români se tem de asta. Nu e nici moartea, nici boala, nici sărăcia, nici vorbitul în public STUDIU

95% dintre români se tem, în general, de percepțiile oamenilor din jur, arată un studiu realizat recent de o importantă bancă din România. De asemenea, 65% dintre tineri simt că opiniile lor negative le influențează libertatea de a alege o meserie.

Potrivit cercetării realizate de ING România, 50% dintre români nu au avut parte de sprijin atunci când au vrut să devină antreprenori. În cazul populației din segmentul de vârstă 18-24 de ani, 64% dintre tineri sunt descurajați să devină antreprenori. Doar 19% dintre tinerii din segmentul de vârstă menționat aleg să nu țină cont de opiniile altora, pentru a urma calea antreprenoriatului.

„Încercam să vedem ce anume îi blochează pe oameni să facă ceea ce își doresc. Pe aceste liste de blocaje le-am izolat pe cele care țin strict de gura lumii și ne-am uitat la scorurile cumulate. Ele se duc foarte sus, sunt foarte puternice. Știm din alte studii că România este o cultură reactivă, o cultură a neîncrederii, cu o vibrație joasă, de genul 'dacă eu nu pot, nici tu nu trebuie să poți'”, a declarat Adina Vlad, reprezentant al Unlock Market Research.

Generația 35-44 de ani a avut parte de mai multe încurajări atunci când a ales antreprenoriatul, cu 39% care declară că au primit răspunsuri pozitive, comparativ cu 27% în cazul altor grupe de vârstă. Mai mult, 1 din 2 români antreprenori din această generație a luat această decizie indiferent de opinia celor din jur.

La nivel regional, locuitorii din București și Ardeal au parte de mai mult sprijin atunci când devin antreprenori, 31% în București și 32% în Ardeal, se arată în studiul citat de CursDeGuvernare.ro.

De-a lungul timpului, în cadrul a diverse studii sociologice, frica de moarte, de boală, de sărăcie, de război și de vorbit în public se numără printre cele mai mari, în rândul cetățenilor nu numai din România.

