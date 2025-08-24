Omenirea în pragul colapsului? Previziunea de coșmar a cercetătorilor de la Oxford și Cambridge privind viitorul speciei umane

Căderea unei civilizații globalizate ar putea să nu lase loc unei reconstrucții rapide FOTO Unsplash

O serie de cercetători de la universitățile Oxford și Cambridge avertizează, într-un set de studii și volume recente, că civilizația umană ar putea fi mai vulnerabilă decât ne place să credem. Riscurile existențiale — de la războiul nuclear la schimbările climatice, inteligența artificială necontrolată sau pandemiile artificiale — sunt acum evaluate cu o probabilitate alarmant de ridicată, scrie Daily Mail.

Dr. Toby Ord, cercetător la Institutul pentru Viitorul Umanității din cadrul Universității Oxford, estimează o șansă de 1 la 6 ca omenirea să se confrunte cu un colaps complet în următorii 75 de ani — probabilitate echivalentă cu cea a unui joc de ruletă rusească. Colegul său, profesorul Nick Bostrom, avansează o estimare și mai pesimistă: 25% șanse ca specia umană să dispară în acest secol.

Istoricul american Jared Diamond, laureat al Premiului Pulitzer, consideră că omenirea are șanse de supraviețuire de doar 50% după anul 2050.

Un model repetitiv în istorie: ascensiune, dezechilibru, colaps

Potrivit cercetătorului Luke Kemp, de la Centrul pentru Studiul Riscului Existențial din cadrul Universității Cambridge, istoria civilizațiilor urmează un tipar clar: acumularea de putere și bogăție de către elitele conducătoare duce la dezechilibre majore și, în cele din urmă, la prăbușire. Kemp numește aceste societăți „Goliați” — aparent de neînvins, dar vulnerabili în fața propriilor excese.

Aceste societăți sunt marcate de corupție, expansiune excesivă, epuizarea resurselor naturale și marginalizarea populației. Odată slăbită infrastructura și erodată încrederea în instituții, chiar și evenimente naturale relativ obișnuite — incendii, cutremure, inundații — pot precipita colapsul total.

Ads

Amenințările secolului XXI: mai numeroase și mai greu de controlat

Dacă în anii 1950 armele nucleare reprezentau singura amenințare globală, astăzi lista s-a extins considerabil. Pe lângă arsenalul atomic de aproximativ 10.000 de focoase, controlat de un număr tot mai mare de state, se adaugă și riscul reprezentat de viruși modificați genetic, IA cu potențial distructiv, dar și schimbările climatice accelerate.

Un exemplu invocat de cercetători este evenimentul Carrington din 1859 — o furtună solară care, dacă s-ar repeta astăzi, ar putea distruge o mare parte din rețelele electrice și sistemele de comunicație. Probabilitatea estimată pentru un astfel de fenomen în fiecare deceniu este de peste 20%.

Într-un astfel de scenariu, întreaga infrastructură modernă — de la sisteme bancare la aprovizionarea cu alimente — s-ar prăbuși rapid.

Criza de încredere în fața tehnologiei

Inteligența artificială este un alt punct critic. În 2023, sute de cercetători, inclusiv lideri ai unor companii precum Google DeepMind, au semnat o declarație de avertizare privind potențialul distructiv al sistemelor AI avansate. În mod teoretic, o astfel de IA ar putea dezvolta arme autonome sau ar putea manipula ecosistemele informaționale la scară globală.

Ads

Un astfel de scenariu, deși încă în domeniul ipotetic, nu mai este tratat ca science fiction, ci ca o problemă de securitate globală.

Inegalitățile cresc riscul colapsului

Un element comun tuturor colapsurilor istorice este concentrarea puterii și a resurselor în mâinile unei elite restrânse. Cercetătorii subliniază că actuala civilizație globalizată este, în multe privințe, o „societate-Goliat” — puternică tehnologic, dar fragilă social.

Luke Kemp avertizează că, spre deosebire de colapsurile locale din trecut, căderea unei civilizații globalizate ar putea să nu lase loc unei reconstrucții rapide. Lipsa de alternative și interdependența sistemică ar putea face recuperarea imposibilă.

Preocupările celor bogați: refugii subterane și scenarii post-apocaliptice

Această incertitudine a determinat unii dintre cei mai influenți oameni de afaceri să ia măsuri radicale. Miliardari precum Peter Thiel (cofondator PayPal) și Sam Altman (CEO OpenAI) au investit în adăposturi fortificate în Noua Zeelandă, considerate relativ izolate și protejate în cazul unui conflict nuclear sau pandemie globală.

Ads

O industrie întreagă a „buncărelor de lux” a înflorit în ultimii ani, oferind facilități precum sere hidroponice, bazine de înot subterane și protecție militarizată. Totuși, această abordare ridică întrebări etice și practice — în special privind controlul asupra forțelor de securitate și sustenabilitatea pe termen lung.

Supraviețuirea celor fără resurse?

Într-o ironie a sorții, cercetările arată că regiunile mai puțin industrializate ar putea rezista mai bine în cazul unui colaps global. Zonele agricole din Africa, care depind mai puțin de îngrășăminte chimice sau importuri de tehnologie, ar putea continua să producă hrană la nivel minim. În timp ce marile puteri ar suferi prăbușiri drastice ale producției agricole (de până la 75%), în unele regiuni sărace scăderea ar putea fi de doar 25%.

Pe de altă parte, aceste regiuni sunt și cele mai vulnerabile în fața schimbărilor climatice — creșterea temperaturilor, seceta și migrațiile masive ar putea amplifica instabilitatea.

Ads

Soluții controversate și riscuri colaterale

Printre soluțiile posibile pentru răcirea planetei se numără și injectarea de aerosoli în atmosferă pentru a reflecta lumina solară — o metodă inspirată din efectele erupțiilor vulcanice. Costurile estimate sunt relativ scăzute, însă efectele secundare pot fi imprevizibile, inclusiv modificarea regimurilor de precipitații.

Mai grav, odată început un astfel de proces, el trebuie menținut permanent. Dacă ar fi întrerupt brusc — de exemplu, din cauza unei pandemii sau a unei furtuni solare — planeta ar putea cunoaște o accelerare bruscă a încălzirii globale.

De la risc la responsabilitate

Chiar dacă scenariile prezentate de cercetători precum Ord, Bostrom sau Kemp par dramatice, ele reflectă o preocupare tot mai largă în comunitatea științifică: fragilitatea sistemelor globale și necesitatea unei guvernări mai responsabile.

În esență, mesajul nu este că dezastrul este inevitabil — ci că trebuie luat în serios. Răspunsurile la aceste riscuri țin mai puțin de tehnologie și mai mult de capacitatea umanității de a coopera, de a anticipa și de a alege înțelept înainte ca opțiunile să dispară.

Ads