O privire asupra ultimelor zile ale dinozaurilor: „Erau încă în plină înflorire”, spun oamenii de știință

Dinozaurii nu se aflau în declin înainte de extincția în masă FOTO Pixabay

Un loc din bazinul San Juan, în nord-vestul statului New Mexico, oferă o perspectivă rară asupra ultimelor zile din existența dinozaurilor.

Rocile și fosilele descoperite în formațiunea Naashoibito arată o lume vibrantă, populată de o mare diversitate de dinozauri chiar înainte ca aceștia să dispară de pe Pământ.

Paleontologii au dezbătut de mult timp dacă dinozaurii au fost anihilați brusc de impactul asteroidului uriaș care a lovit Peninsula Yucatán, în Mexic, acum 66 de milioane de ani – sau dacă erau deja în declin, trăind în ecosisteme slăbite înainte de catastrofă. Răspunsul depinde de descoperirea de fosile în roci care pot fi datate cu precizie imediat înainte de evenimentul de extincție – o situație extrem de rară.

Până acum, formațiunile Hell Creek și Fort Union, din Montana, Wyoming și Dakotas, au oferit cea mai bogată imagine a vieții de la sfârșitul Cretacicului. Hell Creek a conservat mai multe specii de Triceratops și Edmontosaurus, însă lipsa completă a dinozaurilor cu gât lung a ridicat semne de întrebare: dispăruseră aceștia deja înainte de impact?

Cercetări recente arată că rocile din formațiunea Naashoibito sunt de aceeași vârstă cu cele din Hell Creek, dezvăluind ce tipuri de dinozauri trăiau în alte regiuni ale Americii de Nord cu doar câteva sute de mii de ani înainte de extincția lor.

Printre aceștia se număra și Alamosaurus – unul dintre cei mai mari dinozauri cu gât lung care au existat vreodată, potrivit unui studiu publicat joi, 23 octombrie, în revista Science.

„Ceea ce arată cercetarea noastră este că dinozaurii nu se aflau în declin înainte de extincția în masă”, a declarat autorul principal, Andrew Flynn, profesor asistent la Departamentul de Științe Geologice al Universității de Stat din New Mexico. „Erau într-o perioadă de prosperitate, iar impactul asteroidului i-a distrus brusc. Acest lucru contrazice teoria conform căreia diversitatea dinozaurilor scădea deja, făcându-i vulnerabili la extincție.”

Cum au descifrat oamenii de știință „codul temporal” al rocilor

Primele fosile de dinozauri din bazinul San Juan au fost descoperite încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Dar datarea precisă a straturilor de rocă s-a dovedit o provocare.

„Aceste roci trebuie să fie expuse complet pentru a putea fi studiate, apoi urmează ani întregi de muncă pentru a le data corect”, explică Flynn. „Din acest motiv, roci cu fosile din ultimele 400.000 de ani ai Cretacicului sunt extrem de rare.”

Eroziunea a îndepărtat multe dintre straturile ideale din Naashoibito, îngreunând stabilirea vârstei lor exacte. Din 2011, echipa de cercetare a măsurat grosimea și dispunerea straturilor, a colectat mostre și a localizat punctele unde s-au găsit fosile în ultimele 150 de ani.

O metodă cheie folosită pentru datare a fost compararea magnetismului rocilor cu inversările cunoscute ale câmpului magnetic al Pământului.

„Extincția de la sfârșitul Cretacicului s-a petrecut într-o perioadă scurtă de polaritate inversată, ceea ce ne ajută să corelăm foarte precis datele”, spune Flynn.

Cercetătorii au folosit și datarea radiometrică – analizând descompunerea elementelor radioactive din granulele de nisip ale gresiei din sit. Rezultatele au arătat că fosilele provin dintr-o fereastră de aproximativ 380.000 de ani înainte de extincția în masă. Mamiferele au apărut la circa 350.000 de ani după eveniment.

O lume plină de diversitate

Studiul oferă o imagine a două ecosisteme distincte ale dinozaurilor – unul în nordul și altul în sudul Americii de Nord.

Ambele regiuni aveau în comun specii precum Tyrannosaurus rex și Torosaurus. Dinozaurii cu cioc de rață erau prezenți peste tot, dar aparțineau unor grupuri diferite. În nord lipseau complet uriașii cu gât lung, ceea ce i-a făcut pe unii paleontologi să creadă că aceștia dispăruseră deja.

Însă în sud prosperau specii precum Alamosaurus, un dinozaur uriaș de până la 30 de metri lungime, 15 metri înălțime și peste 30 de tone.

„Faptul că unul dintre cele mai mari animale care au existat vreodată a fost martor la impactul asteroidului arată cât de mult prosperau dinozaurii până în ultima clipă”, spune coautorul studiului, Steve Brusatte, profesor de paleontologie la Universitatea din Edinburgh.

„Îți poți imagina scena – într-un moment, un dinozaur cât un avion zguduia pământul la fiecare pas, iar în următorul, întreaga planetă era cutremurată de impactul asteroidului.”

Diferențele dintre nord și sud par să fi fost legate de climă. Naashoibito era o regiune caldă și umedă, asemănătoare cu pădurile tropicale din Panama de astăzi, în timp ce Hell Creek avea un climat mai răcoros, de câmpie de coastă.

„Dinozaurii făceau ceea ce făcuseră timp de peste 150 de milioane de ani – se adaptau la condițiile locale, își împărțeau nișele ecologice, variau în dimensiune, formă și dietă”, a spus Brusatte. „Nu există niciun indiciu că erau în dificultate.”

O imagine mai complexă a sfârșitului Cretacicului

Profesorul Michael Benton, de la Universitatea din Bristol, care nu a participat la studiu, consideră descoperirea „fascinantă”, dar avertizează că ea reflectă doar o parte din imagine.

„Este un singur sit, nu o reprezentare completă a ecosistemelor din întreaga Americă de Nord”, a declarat Benton. „Pe baza altor cercetări, diversitatea dinozaurilor în ultimele milioane de ani ale Cretacicului scăzuse de la 43 la 30 de specii în vestul continentului.”

Darla Zelenitsky, profesor asociat la Universitatea din Calgary, consideră însă că noile rezultate ar putea schimba modul în care privim ultimele populații de dinozauri. Echipa ei studiază ouă fosilizate în Alberta, asociate cu numeroase specii, iar concluziile coincid cu cele ale studiului din New Mexico.

„Datele aduc dovezi solide că dinozaurii erau încă puternici până la sfârșit”, a spus Zelenitsky.

Lecțiile unei extincții

Deși studiul se concentrează pe dinozauri, mesajul este unul universal, spune Steve Brusatte: „Schimbările bruște de climă și de mediu pot lua prin surprindere ecosistemele și pot distruge chiar și cele mai puternice și adaptate specii.”

