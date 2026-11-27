Peste jumătate dintre români (54%) consideră că situația lor financiară s-a deteriorat în ultimul an, în timp ce doar 14% afirmă că se află într-o poziție financiară mai bună, iar presiunea asupra bugetelor determină o polarizare a consumului între produse economice și premium, relevă studiul global Consumer Outlook 2027, realizat de NielsenIQ (NIQ).

”Românii cumpără tot mai puțin din obișnuință și tot mai mult pe baza unei evaluări atente a valorii fiecărei achiziții, arată studiul global Consumer Outlook 2027, realizat de NIQ. Pe fondul presiunii persistente asupra bugetelor, consumatorii își regândesc prioritățile, renunță mai ușor la produsele care nu oferă beneficii clare și combină strategii de economisire cu achiziții premium atent selectate. Potrivit studiului, peste jumătate dintre români (54%) consideră că situația lor financiară este mai rea decât în urmă cu un an, în timp ce doar 14% spun că se află într-o poziție financiară mai bună”, se arată într-un comunicat al companiei.

Pe fondul inflației persistente și al costurilor ridicate ale vieții, consumatorii români devin mai atenți la produsele pe care le cumpără, la magazinele pe care le frecventează și la mărcile pe care le aleg, însă fenomenul nu înseamnă doar orientarea către produse mai ieftine.

”Dimpotrivă, comportamentul de consum începe să se polarizeze. Tot mai mulți cumpărători aleg fie produse care oferă economii semnificative, fie produse premium care aduc beneficii clare, în timp ce opțiunile de mijloc sunt tot mai des puse sub semnul întrebării”, precizează sursa citată.

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Potrivit directorului general al NIQ România, Iulia Pencea, consumatorii reacționează diferit la presiunile financiare.

”Economia României a încetinit, iar inflația continuă să pună presiune pe bugetele gospodăriilor. Consumatorii reacționează diferit: unii își reduc cheltuielile și caută prețuri mai mici, în timp ce alții rămân dispuși să plătească mai mult pentru produse care oferă beneficii clare. Pentru branduri, provocarea este să înțeleagă ce înseamnă valoarea pentru fiecare tip de consumator și să accepte că aceeași persoană poate căuta economii într-o categorie și calitate superioară în alta”, a declarat Iulia Pencea, citată în comunicat.

Datele studiului indică faptul că România se află într-o etapă incipientă a polarizării consumului. Segmentul de mijloc rămâne dominant, reprezentând peste jumătate din valoarea vânzărilor de bunuri de larg consum (FMCG), însă atât segmentul economic, cât și cel premium continuă să câștige teren.

Totodată, presiunea asupra puterii de cumpărare îi determină pe români să combine mai multe strategii pentru a-și gestiona eficient bugetul.

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”Aceștia compară activ prețurile, folosesc aplicații și programe de fidelizare, aleg selectiv magazinele și promoțiile și mută cheltuielile între categorii pentru a-și păstra echilibrul financiar. În acest context, valoarea nu mai este definită exclusiv prin prețul cel mai mic, ci prin combinația dintre preț, beneficii și relevanță personală”, se menționează în comunicat.

Aproximativ 70% dintre consumatori declară că preferă să economisească bani atunci când nu identifică beneficii suplimentare clare, iar majoritatea afirmă că produsele din segmentul mediu trebuie să ofere motive convingătoare pentru a fi alese în detrimentul alternativelor economice sau premium.

”Piața de consum din România începe să se polarizeze, însă segmentul mainstream continuă să concentreze cea mai mare parte a cheltuielilor. Brandurile și retailerii trebuie să răspundă simultan ambelor nevoi: să ajute consumatorii să își maximizeze bugetul și, în același timp, să ofere motive convingătoare pentru a alege produse cu valoare adăugată”, a adăugat Pencea.

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Potrivit reprezentanților companiei, fidelitatea consumatorilor față de mărci, construită exclusiv pe obișnuință, se erodează, iar produsele trebuie să demonstreze tot mai clar beneficiile pe care le oferă.

”În noul context, succesul nu va mai depinde doar de preț sau de poziționarea premium, ci de capacitatea brandurilor de a răspunde unor nevoi reale și de a demonstra valoarea concretă pe care o aduc în viața consumatorilor. Pentru retaileri și producători, provocarea viitorilor ani va fi să câștige locul în coșul de cumpărături la fiecare vizită în magazin”, conform comunicatului.

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