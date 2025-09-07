Viața pe Pământ a apărut ca rezultat al unei intervenții extraterestre?

Un nou studiu academic ridică întrebarea dacă viața pe Pământ ar fi putut apărea nu printr-un proces pur natural, ci ca rezultat al unei intervenții extraterestre.

Întrebarea privind originea vieții pe Pământ continuă să fascineze oamenii de știință. Deși numeroase cercetări au fost realizate în acest sens, nu există încă un consens cu privire la modul în care viața a apărut pentru prima dată.

Într-o lucrare recentă, profesorul Robert Endres, specialist în biologie sistemică la Imperial College London, analizează ipoteza potrivit căreia apariția vieții pe Terra ar fi fost extrem de puțin probabilă prin întâmplare pură — sugerând că planeta noastră ar fi putut fi „inoculată” cu viață de către o civilizație extraterestră avansată.

Deși recunoaște că viața ar fi putut apărea și prin procese chimice naturale — de la stări dezordonate spre structuri organizate —, profesorul Endres nu exclude nici o variantă mai puțin convențională, scrie futurism.com.

În studiul său, care nu a fost încă evaluat de colegi (peer-reviewed), Endres admite că ideea intervenției extraterestre contravine principiului briciului lui Occam — conform căruia explicația cea mai simplă este de preferat —, dar o păstrează ca o ipoteză „speculativă, dar logic posibilă”.

„Panspermie dirijată”

Conceptul nu este nou. Teoria panspermiei susține că viața ar fi putut ajunge pe Pământ transportată de meteoriți sau alte corpuri cerești. Extinderea acestei teorii, cunoscută sub numele de „panspermie dirijată”, presupune că viața ar fi fost adusă pe Terra în mod deliberat de către o civilizație extraterestră.

Ads

Această idee a fost formulată pentru prima dată în anii 1970, de oameni de știință precum Francis Crick — laureat Nobel și co-descoperitor al structurii ADN — și chimistul Leslie Orgel. Chiar și atunci, autorii recunoșteau că dovezile științifice nu sunt suficiente pentru a sprijini această teorie cu certitudine.

În analiza sa, profesorul Endres a utilizat un cadru bazat pe teoria informației și complexitatea algoritmică pentru a evalua cât de dificil ar fi fost ca informația biologică structurată să apară spontan, în condițiile prebiotice ale Pământului timpuriu.

El concluzionează că o „supă chimică aleatorie” este prea „ineficientă” pentru a genera viață, sugerând că ar fi fost necesară o formă anterioară de structură informațională, chiar înainte ca evoluția darwiniană să poată începe.

În final, profesorul se apleacă asupra unei întrebări considerate de el „irezistibilă”: este posibil ca Terra să fi fost terraformata de o altă specie?

„Astăzi, oamenii iau în serios ideea terraformării planetei Marte sau a lui Venus în reviste științifice. Dacă există civilizații avansate, nu este imposibil să fi încercat intervenții similare — fie din curiozitate, necesitate sau intenție”, scrie el.

Totuși, rămâne prudent: „Invocarea terraformării adaugă complexitate explicativă fără o constrângere clară. Și, deși nu putem demonstra că abiogeneza este inevitabilă, aceasta rămâne compatibilă cu principiile termodinamicii.”

Ads