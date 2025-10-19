Surprinzător, creierul uman atinge apogeul între 55 și 60 de ani-Studiu

Pe măsură ce tinerețea rămâne în urmă, mulți se tem de înaintarea în vârstă. Însă cercetări recente publicate în revista Intelligence oferă un motiv de optimism: pentru o mare parte dintre oameni, funcționarea psihologică generală atinge un vârf între 55 și 60 de ani.

Această constatare poate explica de ce persoanele din această grupă de vârstă excelează în poziții care presupun luarea de decizii complexe și leadership în cadrul organizațiilor.

Vârste diferite pentru tipuri diferite de „vârfuri”

Este bine documentat că vârful capacității fizice umane are loc, în general, între 25 și 30 de ani. La fel, numeroase studii arată că abilitățile cognitive „brute” – cum ar fi viteza de procesare, memoria de lucru și raționamentul abstract – încep să scadă încă din jurul vârstei de 25 de ani.

Această tendință se observă și în viața reală: sportivii își ating de obicei performanțele maxime înainte de 30 de ani; matematicienii contribuie cu cele mai importante idei până la mijlocul decadei a patra de viață; iar campionii de șah rareori își mențin forma maximă după 40 de ani.

Totuși, dacă ne uităm dincolo de aceste capacități, imaginea devine mai complexă.

De la raționament la stabilitate emoțională

În studiu, cercetătorii s-au concentrat pe trăsături psihologice bine definite, care pot fi măsurate cu precizie, care sunt stabile în timp și care sunt cunoscute ca factori predictivi ai performanței în viața reală.

Ei au identificat 16 dimensiuni psihologice relevante, printre care abilități cognitive esențiale (raționament, memorie, cunoștințe generale, inteligență emoțională), dar și celebrele trăsături de personalitate din modelul „Big Five” – extraversiune, stabilitate emoțională, conștiinciozitate, deschidere către experiențe noi și agreabilitate.

Analizând o serie de studii de amploare care măsoară aceste dimensiuni pe parcursul vieții, le-au convertit pe o scală comună pentru a permite comparații directe.

Funcționarea mintală globală atinge vârful între 55 și 60 de ani

Rezultatele au arătat că mai multe trăsături importante continuă să se dezvolte până târziu în viață. De exemplu, conștiinciozitatea atinge un maxim în jurul vârstei de 65 de ani, iar stabilitatea emoțională – în jurul vârstei de 75.

Trăsături mai puțin discutate, precum raționamentul moral sau capacitatea de a rezista prejudecăților cognitive, continuă să se îmbunătățească chiar și la 70 și 80 de ani.

Prin combinarea tuturor celor 16 dimensiuni într-un indice ponderat, au descoperit că funcționarea psihologică generală atinge un punct culminant între 55 și 60 de ani, cu un declin ușor după 65 și mai accentuat după 75.

O viziune nouă asupra vârstei și performanței

Aceste rezultate oferă o explicație posibilă pentru prezența frecventă a persoanelor de peste 50 de ani în funcții de conducere în afaceri, politică și administrație publică. Deși unele abilități cognitive se reduc odată cu vârsta, ele sunt echilibrate de creșteri în alte trăsături cheie, precum discernământul, stabilitatea și capacitatea de a lua decizii raționale sub presiune.

Cu toate acestea, angajații mai în vârstă se confruntă adesea cu dificultăți în reinserția profesională. În unele cazuri, barierele sunt de natură structurală – de exemplu, angajatorii pot percepe angajarea unei persoane de 55 de ani ca o investiție pe termen scurt, având în vedere apropierea de pensionare.

În alte situații, vârsta de pensionare este reglementată strict. Organizația Aviației Civile Internaționale, de exemplu, impune o vârstă de retragere de 65 de ani pentru piloții internaționali. În multe țări, controlorii de trafic aerian se pensionează între 56 și 60 de ani, pe motiv că meseria implică un nivel ridicat de atenție și memorie.

Totuși, performanța individuală variază considerabil.

Studiile arată că, în timp ce unii adulți pierd din viteză mentală, alții își păstrează capacitățile cognitive până târziu în viață. Așadar, vârsta nu este un indicator absolut al funcționării cognitive. Evaluările ar trebui să se bazeze pe abilitățile reale ale individului, nu pe presupuneri legate de vârstă.

Un vârf, nu un declin

În ansamblu, concluziile studiului susțin ideea unei abordări mai incluzive față de vârstă în recrutare și retenție, recunoscând că mulți oameni ating o maturitate profesională valoroasă în a doua parte a vieții.

Charles Darwin a publicat Originea speciilor la 50 de ani. Ludwig van Beethoven, aproape complet surd, a compus Simfonia a IX-a la 53 de ani. Lisa Su, actuala directoare a companiei AMD, avea 55 de ani când a condus una dintre cele mai spectaculoase reveniri tehnologice din industrie.

Istoria abundă în exemple de oameni care au atins apogeul creativității și al influenței departe de ceea ce societatea etichetează drept „vârsta de vârf”.

